Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: Если будете привиты, сможете на Новый год петь и танцевать без маски

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как мы уже сообщали, у нас в редакции побывала Анна Попова. Большую часть ее интервью, которое вышло в прямом эфире Радио «КП», мы опубликовали в нашей газете и на сайте KP. RU. А некоторые советы, связанные с предстоящими праздниками, мы тогда решили опубликовать поближе к Новому году. Что и делаем сегодня...

...- Анна Юрьевна! Совсем скоро уже Новый год. Такой праздник даже в пандемию не отменишь. Особенно дети его ждут.... Как же можно, не снимая масок, петь, стихи рассказывать? А тут ещё - омикрон...

- Ну, я хочу сказать, что омикрон - это тот же самый коронавирус, он - респираторный вирус, передается при дыхании. Максимальное количество частиц мы передаем в атмосферный воздух при форсированном выдохе. Это бывает, когда мы поем и когда эмоционально, громко разговариваем, например, за праздничным столом.

- А танцевать можно? Молча?

- Можно делать все, но нужно иметь в виду, что, если вы привиты или недавно переболели, то риски минимальные. А вот если кто-то из тех, кто за столом веселится, кто пляшет, но иммунитета не выработал, то он, к сожалению, имеет большой шанс на весьма печальные последствия. Человек, не имеющий иммунитета, встречаясь с вирусом, никогда не знает, чем эта встреча может закончиться.

- То есть, если иммунитета нет, то и не надо в пляски пускаться?

- Это крайне серьезно. К сожалению, реанимации наших ковидных стационаров и палаты интенсивной терапии - это очень печальное место.

- А чем естественно приобретенный иммунитет хуже прививочного, задает слушатель вопрос.

- Наверное, процессом его получения, в первую очередь. То есть, заболев, вы пострадаете сначала, прежде, чем получите иммунную защиту. Хорошо, если болезнь пройдет легко. А если с тяжелыми осложнениями? А вот от прививок осложнения крайне редки. А тяжелые – просто исключены. А люди, которые переболели, и в моем окружении есть такие, говорят - мы теперь мир делим на тех, кто за прививки и тех, кто против.

- У нас некоторые тоже так говорят.

- Потому что те, кто пережил болезнь, даже без стационара, даже в течение одной недели, знают: коронавирус - очень тяжелое испытание для организма, и человек это ощущает физически. Ему больно, ему неприятно, ему страшно. И пережить это страдание никто никому не хочет пожелать.

Короткая боль от укола при вакцинации, ну, может быть, небольшое повышении температуры на короткий период – все это совершенно несравнимо с тем, что мы испытываем в процессе болезни.

А сколько людей долго потом восстанавливаются?! Кто-то с одышкой, кто-то не может сосредоточиться, кого-то мучают головные боли, кого-то бессонница. Это реалии сегодняшнего дня и у каждого из нас в окружении есть люди, которые могут рассказать собственную историю этих страданий. Ну, разве кому-то можно пожелать так мучиться и сравнивать иммунитет один и второй?

- Анна Юрьевна, мы с вами уже не первый раз встречаемся и заметили - вы чаще стали улыбаться. Что, у вас больше оптимизма появилось к концу года?

Или ваши подчиненные стали лучше работать?

- Я хочу, сразу реагируя на ваш вопрос, использовать сегодняшнюю ситуацию и сказать моим прекрасным подчиненным огромное спасибо. Они просто герои. Я ими горжусь! Конечно, я их журю иногда, ругаю…

- А вы умеете ругаться?

- Я думаю, что они считают, что да. Но то, что они сделали, то, что они делают – это настоящий героизм. Они не спят, они работают круглые сутки и для этого не нужно какого-то специального посыла или специального приказа - просто каждый делает свое дело. У нас прекрасная команда и я еще раз хочу сказать - я ими горжусь и я сегодня хочу сказать им огромное спасибо.

- Сколько человек в вашем ведомстве?

- Больше 65 тысяч…

- Скольких вы знаете лично из этого количества? Сколько тысяч?

- Не знаю, я никогда не считала в тысячах, я всегда считаю в специалистах. Я знаю всех эпидемиологов, я знаю всех гигиенистов, я знаю ученых, я знаю вирусологов.

- Судя по оперативной статистике, обстановка с коронавирусом в стране, действительно, стабилизируется. ( На момент публикации – а именно 15 декабря - зарегистрировано 28 363 заболевших против пиковых показателей на 6 ноября более 41 335 человек. – авт.)

- Но мне бы очень хотелось надеяться, что конец года нас еще порадует и уровнем вакцинации людей. Сейчас мы прививаем почти 300 тысяч человек каждый день - это мало, но уже лучше, чем полгода назад. Не сбавлять темпов! И, если мы сейчас будем прививаться более интенсивно, мы, безусловно, защитимся от всех возможных новых мутаций.

- Вот если мы будем хорошо себя вести, будем слушаться специалистов и выполнять их рекомендации, то что нас ждет в следующем году?

- Сначала нас ждут хорошие праздничные дни, желательно, в родной стране, чтобы не зависнуть надолго в какой-нибудь чужой. Я уже об этом говорила и еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома, в длинные зимние каникулы. Обязательно привиться. И провести максимальное время на свежем воздухе. Сегодня для этого все есть и в крупных городах, и в малых населенных пунктах: и снежные горки, и катки, и лыжня. А где нет снега – есть парки, околицы, дивные уголки природы.

- А вы лично, где проведете праздник?

- Безусловно, на работе.

- Подождите, подождите… На работе, в кабинете?

- Ну, 31-го декабря, я надеюсь, что нет. А так - пока нет у нас праздников. И у моих коллег, и у моих подчиненных.

- А лыжи хоть есть у вас?

- Лыжи - это прекрасно, коньки - замечательно. И санки очень хорошо. И сноуборд осваивается…

- Чего пожелаете своим коллегам, докторам, всем жителям нашей необъятной страны на новый год?

- Безусловно, исключительно - здоровья. А чтобы сохранить здоровье - очень четко соблюдать все требования безопасности. Всегда, и в предновогодние дни – особенно, чтобы новогодние праздники были для нас радостью и ни в коем случае не омрачились какими-то неприятными событиями, связанными с болезнью.

- Анна Юрьевна, ваше любимое новогоднее блюдо? Что вы приготовите своим близким?

- Что-нибудь вкусное, но легкое. Овощной салат мы всегда едим.

Рецепт овощного салата от Анны Поповой.

Порезать свежие помидоры, огурчики, сладкий перец. Добавить несколько белых колечек стебля лука порея и слегка обжаренные ломтики кабачков.

При желании можно добавить нарезанный кубиками сыр Фета ( или Фетакса).

Порвать мелко руками ( не резать ножом!) листья салата, можно добавить листочки рукколы, посыпать мелко нарубленными укропом и петрушкой.

Бросить щепотку соли, щепотку сахара ( в равных долях), сбрызнуть лимонным соком. Добавить подсолнечное, оливковое или виноградное масло.

Салат готов!

Приятного аппетита!