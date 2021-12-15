Сергей Соловьев составил завещание год назад, предчувствуя скорый уход

Режиссер Сергей Соловьев. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

15 декабря в Церкви Иоанна Богослова (Богословский переулок, д. 4) пройдет заупокойная служба по режиссеру Сергею Соловьеву. Гроб с его телом привезут в храм.

Как нам рассказали близкие Сергея Александровича, желающие проститься с ним смогут это сделать, сегодня, начиная с 17.00. А завтра, 16 декабря, в 11:00 в этой же церкви состоится отпевание. Похоронят Сергея Александровича на Троекуровском кладбище. Согласно его последней воле гражданская панихида проводиться не будет.

Знаменитый режиссер, создатель замечательных фильмов "Асса", «Сто дней после детства», «Спасатель» и многих других, скончался вечером 13 декабря на 78-м году жизни. После этого в Сети появилась информация, что родственники нашли его мертвым в квартире и вызвали на место полицию.

- Это неправда, что Сергей Александрович был дома один, - сказал нам его помощник. - Рядом с ним постоянно находилась сиделка. Просто все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна (Друбич), сказала: «Я еду к тебе». Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16.00. А через час его не стало. Он стал задыхаться, сиделка вызвала скорую, но уже было поздно. Возможно, случился инфаркт. Если бы мы подозревали, что это произойдет, мы бы заранее определили его в больницу, как уже делали не раз.

Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время Сергей Соловьев часто оказывался в больнице. Из-за сахарного диабета у него образовалась трофическая язва на ноге. Она не заживала и сильно беспокоила. Два года назад ему сделали операцию. Ногу удалось сохранить. Когда он лежал в реанимации, даже перевязки приходилось делать под анестезией. После этого он так и не смог вернуться к прежней жизни. Главная проблема была встать на ноги. За ним ухаживала сиделка. Кроме того, у него была операция на сердце.

- Сергей Александрович так устал от больниц, что не хотел туда ехать, говорил, что хочет умереть дома, - продолжает его помощник. - Он сильно сдал после смерти сына (Дмитрий Соловьев умер в 2018 году). Стал часть болеть. Но он не был одинок.

Удивительно, в судьбе Соловьева принимали участие все три его бывшие жены. Он сохранил со всеми прекрасные отношения даже после развода. Татьяна Друбич (третья жена) была постоянно рядом, она контролировала его лечение. С врачами в основном общалась она.

Актриса Татьяна Друбич. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марианна Кушнерова (вторая жена и мать их общего сына Дмитрия) тоже помогала, навещала его. И хотя первая жена актриса Екатерина Васильева совсем отошла от мирской жизни, постриглась в монахини (теперь она матушка Василиса), так или иначе связь поддерживалась через Дмитрия Рощина, сына Васильевой. Он священник. Именно протоиерей Дмитрий Рощин будет проводить чин отпевания Соловьева.

Лет пятнадцать назад Сергей Александрович задумал снять фильм «Елизавета и Клодиль». Это история о том, как в начале ХХ века две девочки, русская и француженка, из очень обеспеченных семей сбежали из дома, испугавшись страстей, революций и войн. Но исторические катаклизмы их не миновали…

Он много рассказывал об этом проекте, предчувствуя, что это его лебединая песня. Но так и не смог его реализовать, хотя Минкульт выделил на съемки фильма 25,5 миллиона. Потом были судебные тяжбы из-за этих денег.

- Митя умер. Без сына Сергей Александрович не стал фильм снимать. Но с долгами все давно решили. Они погашены. Просто документы были потеряны. Поэтому были наложены ограничительные меры на московскую квартиру Соловьева на улице Большая Бронная. Потом все платежки нашлись. И ограничения на квартиру сняли.

Год назад Сергей Соловьев вызывал домой нотариуса, чтобы составить завещание. Содержание его неизвестно. Единственная его наследница по закону – это дочь Анна Соловьева (от Татьяны Друбич), которая живет в Америке. Вчера Анна вместе с мужем прилетела в Москву.

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