Бывший глава администрации президента Украины: «Зеленский хочет быть таким, как Путин, но получается только пародия»

Зеленский хочет быть похожим на Путина. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Неудачная пародия Фото: REUTERS

Зеленскому прилетела "ответка" за публичные домыслы о том, что крупнейший олигарх Украины Ринат Ахметов якобы собирается устроить государственный переворот. В один день вдруг совершенно "независимо" друг от друга на смотрящую и читающую публику обрушились расследование ресурса "Страна.uа" и интервью бывшего главы администрации президента Зеленского Андрея Богдана, которое взял Дмитрий Гордон.

"Страна.uа" в своем расследовании не только сообщила о наркотической зависимости Зеленского, но и расписала каналы доставки, поставщиков и даже сорта той дури, которую предпочитают вместе с президентом "Слуги народа". А вот интервью Богдана – это откровение одного из бывших "слуг", человека, посвященного в самые серьезные и значительные тайны политики нынешнего президента. Потому, даже при известной скидке на "обиду" Богдана на Зеленского, очень ценное свидетельство. При этом, стоит отметить, что чуть более года назад Гордон уже брал интервью у Богдана, и с тех пор мало что изменилось, разве что оценки экс-руководителя администрации Зеленского ситуации на Украине и самого президента стали более резкими и четкими.

Итак, о чем же рассказал Богдан?

О Зеленском, как человеке.

- Он не врет – он играет. Для него задача – понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились – все, его дальше это не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все: он свое дело сделал. А то, что мы называем "врет" – это сюжетные повороты.

- Ему от Брежнева осталось взять только привычку целовать других мужчин в губы. Все остальное уже один в один. Причем только поздний Брежнев соответствует раннему Зеленскому (Сравним, в сентябре 2020-го Богдан говорил: "В Офис президента пришли аферисты медиарынка. И Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него Брежнева").

О Зеленском –политике и его перспективах:

- Все его представление о политике – это съемки фильма "Слуга народа" о жизни президента. Оно такое далекое от реалий, как твое присутствие в космосе.

- Это какая-то катастрофа. Он не готовился. Конечно, меня выгнали [с должности главы Офиса президента]. Я его заставлял готовиться к каждому звонку, к международной встрече, сидеть и эти скучные бумажки читать. А он никогда не хотел.

- Не вижу шансов ему усидеть ( до конца срока – прим. авт.). Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Мы на пороге каких-то страшных событий.

- Владимир Александрович, вы, как те деньги: сейчас гниете и вокруг вас одни крысы.

- Проблема в том, что ни он, ни депутаты "Слуги народа", ни министры не слышат, что реально происходит внизу. Они взлетели.

- Не президент – клоун. Клоуны те, кто его на эшафот везут. Ведут спутанного, непонимающего, неадекватного. И оно вроде весело, ярко, шумно, музыка играет, а это, бл…, дорога на эшафот.

- У Владимира Александровича есть гениальный способ решать все проблемы – назначать виновного. И вообще пофиг, что этот человек может не знать, не понимать, не иметь никакого отношения, делать, наоборот, хорошие вещи. Но если есть проблема, надо назначить виновного и уволить или наказать, или истерику закатить. Вот это классика.

О команде Зеленского и "Слугах народа":

- Вот у депутата есть зарплата, скажем, условно 20 тыс. Не гривен. Нет, не официальная зарплата. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… "За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал – вообще ноль

- Ну не любил Зеленский Дмитрия Разумкова (спикера Верховной Рады, убранного с этого поста с большим скандалом). Тот умничал: "То льзя, то нельзя. Это буду, это не буду. Это по закону, а то – не по закону…". "Я закон, я страна, я Украина". А хлопал Разумков вообще ужасно. "Ты хлопаешь, но без уважения". Есть ли перспективы у Разумкова? Есть.

- Бабки берут и вот эти аплодисменты. Ну ты не видишь, что коррупция везде? При Порошенко такого не было, при Януковиче такого не было. Никогда такого не было, что сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция, это вымогательство

- Ермак (глава Офиса президента Украины) никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия: "Давай вот так". – "Класс! Эй, ребята, заходите. Президент идею дал". И все: "Га, га, га!" Но это так не работает. Оно не работало, не работает и не будет работать

- Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии… А нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы: "Дотримуючись принципу "ні слова про Україну без України". Они же троллят нас. Они просто прикалываются. А мы, гордые, берем эту фразу и идем: "Смотрите, мы вот всем доказали"

- Байден разговаривает с Путиным про Украину – не с нами. Мы папуасы. Нам стеклянные бусы дают.

- Идти надо к чертовой матери и идиотов своих забирать. К чертовой матери! Ехать за рубеж, жить, получить какие-то письменные гарантии – и пофиг от кого – и жить. Все, не трогай эту страну. Не твое. Но уже нельзя – все. Уже был этот звонок [разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина], после которого дороги назад нет. Там только пропасть.

О ближайших перспективах Украины:

- Будет массово все закрываться. Вот у нас еще декабрь – это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки – и проживем". Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика.

- У нас из-за цены газа останавливается экономика. У нас кризис государственного управления. У нас бюджетный кризис сейчас, в декабре – начался. Нет бабок, не платят за дороги. У нас хренова куча кризисов. У нас войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис.

- Все, у нас схлопываются доминошки. Мы в начале этого пути. Мы доедаем запасы, мы выедаем склад.

- Я против майданов, нельзя сейчас майданы. Ребята, если мы будем с автоматами бегать и сносить кого-то, то наши союзники позвонят в Москву и скажут: "Ребята, вот вам голубые каски. Пожалуйста, успокойте этих обезьян".

О Путине:

- Зеленский Путина не боится, он вообще не понимает, что это такое. Он говорит: "Вот я верю, что если мы встретимся с президентом Путиным, он меня поймет. Это у него окружение плохое. Это они его как-то настраивают". Смешно.

- Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так, приезжай в Иерусалим. Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане. Давай, в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает Дмитрий Песков. И что он ему отвечает? "А о чем с вами разговаривать?" Это же как себя надо было девальвировать!

- Зеленский хочет быть похожим на Путина. Хочет. Но хотеть и иметь – это разные вещи. Это пародия. Неудачная пародия.

Да уж, Владимир Александрович. Насчет последнего – не дано. Даже как артисту. Даже если слова написать. Тут, кстати, в сети есть забавный ролик, как Зеленский повторяет слова Путина о суверенитете. Не тот эффект.

Такой вот получился из интервью Богдана сеанс разоблачений без черной магии.