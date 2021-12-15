Экс-глава офиса Зеленского заявил, что президент Украины испортил отношения с Россией «наглым и беспардонным» поведением

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава его офиса Андрей Богдан Фото: REUTERS

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский испортил отношения с Москвой и главой российского государства Владимиром Путиным своим «наглым и беспардонным» поведением.

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать», - сказал Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Что ты записываешь, какое «давай встретимся в Иерусалиме»? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая», - возмущенно продолжил он.

Богдан считает, что изначально президент России относился к Зеленскому с симпатией, однако тот своим «наглым и беспардонным» поведением отбил всякое желание с ним разговаривать, потому что нынешний украинский лидер, по выражению экс-руководителя его офиса, «несет чушь» и не отвечает за свои слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин готов встретиться со своим украинским коллегой и поговорить с ним о нормализации двусторонних отношений, но Москва пока не видит «такой же взаимной политической воли из Киева».

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