Экс-продюсер раскрыл правду о запоях Григория Лепса: «Мог и огрызнуться, и чем-нибудь кинуть»

Что на самом деле творится с Григорием Лепсом на фоне предстоящего развода, знает лишь самый близкий круг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что на самом деле творится с Григорием Лепсом на фоне предстоящего развода (20 декабря в Мосгорсуде начнут слушать дело по иску жены артиста Анны Шаплыковой), знает лишь самый близкий круг. Сам Лепс уверяет, что у него все в порядке – так, мол, немножко давление барахлит, но телеграм-каналы наперебой пишут, что певец ушел в запой и попал в психиатрическую клинику. Там звездный пациент якобы устроил дебош: бросался на санитаров, буянил и вел себя неадекватно. Неужели такое могло случиться на самом деле, или все это – ложь и клевета?

Первый и единственный продюсер Лепса - композитор Евгений Кобылянский, написавший «Натали», «Я слушал дождь» и другие хиты, 10 лет был рядом с артистом. Разошлись они в 2006 году и с тех пор не общаются, но музыкант уверен, что слухи о госпитализации и буйном поведении певца сильно преувеличены, хотя нрав у Григория всегда был крутой.

- Мы давно не поддерживаем связь, поэтому сказать, в каком он состоянии, я не могу, - сразу предупредил kp.ru Кобылянский. – Может, Гриша попал в больницу вовсе не из-за запоя, а по причине высокого давления – у него с молодости этим проблемы. Но если говорить о выпивке, раньше бывало всякое. Гриша - парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил – в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь. Потом была тяжелая болезнь, напрямую связанная с алкоголем – мы сопереживали, поддерживали, ждали, когда он поправится. И когда Гриша наконец вернулся к нам, вернулся к музыке, мы начали все с чистого листа. Ему категорически нельзя было прикасаться к спиртному, и он держался. Я прикладывал все усилия, чтобы даже намека на выпивку не возникало, и все самые плодотворные годы в творческом плане он провел на безалкогольной диете. Для меня трезвость – норма жизни, и для Лепса тогда это было так же.

Однако, когда пути певца и продюсера разошлись, Лепс вновь начал экспериментировать с алкоголем. Но в этом ли причина развода – вопрос открытый.

- До меня доходили разные слухи, в том числе, и о его разводе с Аней. Не думаю, что она могла подать иск на ровном месте, но это их личное дело - не могу ни осуждать, ни поддерживать. Знаю, что развод – это дичайшие переживания, очень больно и тяжело. Поэтому, когда по ТВ нам показывают истории в духе «разошлись и пожелали друг другу счастья» - это просто больная фантазия режиссера, - уверен композитор. - Да, Гришка этакий Д’Артаньян – склонен к браваде, может уверять, что у него все прекрасно. Но я не исключаю, что он не хочет разводиться и на самом деле переживает. Они с Аней начали встречаться на моих глазах, и мы с женой делали все возможное, чтобы они поскорее поженились. Помню, как я ездил в ЗАГС на Профсоюзной договариваться о регистрации брака, потому что у них обоих тогда даже не было московской прописки. Это было так трогательно. Мы с первых дней были уверены, что они станут дружной семьей. Поэтому новость о разводе для меня – полная неожиданность. Казалось, ничто не предвещало…

По словам Евгения Кобылянского, сейчас главное – не нервировать Лепса нелепыми слухами и предположениями, которые заставят его переживать еще больше. «Его надо беречь. Хоть мы и разошлись, я все равно отношусь к нему тепло и по-человечески», - заверил экс-продюсер.

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