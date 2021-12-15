Обвиненный в убийстве Джорджа Флойда полицейский намерен заявить о признании своей вины

Ранее Шовин отвергал все предъявленные в его адрес обвинения Фото: REUTERS

Теперь уже бывший полицейский американского Миннеаполиса Дерек Шовин, в апреле этого года признанный судом виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вновь появится в зале суда.

Адвокаты Шовина подали в суд его заявление, согласно которому их клиент намерен сделать заявление о признании своей вины в нарушении гражданских прав Флойда.

Ранее Шовин отвергал все предъявленные в его адрес обвинения.

Смерть Флойда в мае 2020 года повергла Америку в хаос, вызвав протесты и погромы, организованные движением «Жизни черных важны».

На видео, снятое свидетелями инцидента, видно, что полицейский Шовин, прибывший на задержание, удерживает Флойда, прижав его к земле коленом.

Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Возможно, что сделка о частичном признании вины позволит суду принять решение в пользу сокращения назначенного ему срока.