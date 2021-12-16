Дело блогера Эдварда Била, попавшего в ДТП на Садовом кольце, отправили на новое рассмотрение

Дело известного Ютюб-блогера и пранкера Эдварда Била снова будут разбирать в суде. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Дело известного Ютюб-блогера и пранкера Эдварда Била снова будут разбирать в суде. Как сообщил адвокат Била Сергей Жорин, кассация отменила прежний приговор, вынесенный в июле нынешнего года.

Напомним, Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль) был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В апреле нынешнего года машина блогера вылетела на встречную полосу. Столкнулись пять машин. Находившаяся за рулем одного из пострадавших авто москвичка Мария Артемова попала в реанимацию. Позже перенесла несколько серьезных операций. Бил, как ранее сообщал сайт KP.RU, выплатил женщине компенсацию. В том числе это обстоятельство стало одним из важных смягчающих обстоятельств - летом Пресненский суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы. Это значит, что в период с 20:00 до 08:00 он обязан находится по месту прописки, также ему запрещено без уведомления полиции покидать пределы Москвы и Подмосковья. (Кроме того, молодому человеку запрещено водить машину в течение ближайших трех лет).

Однако теперь положение блогера может измениться.

По словам адвоката Жорина, прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала на апелляцию. Гособвинению было отказано. А вот кассация требование прокуратуры частично удовлетворила. Дело будет пересмотрено в суде.

Кроме того, стало известно, что прокуроры просили арестовать Эдварда Била. Но суд избрал для блогера меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это помимо всего прочего предполагает, что Бил может ночевать только дома и не может пользоваться мобильной связью и Интернетом.