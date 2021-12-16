Сдали нервы: Зеленский взялся поучать канцлера Германии и неудачно пошутил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Чего не отнять у нынешнего президента Украины, так это его апломба и нахальства. Как припомнил бывший глава его администрации Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону (оба – персоны, мягко говоря, несимпатичные), Зеленскому главное что-то сказать, чтобы все "аплодировали", а он этими аплодисментами наслаждался. Неизбывный комплекс комика.

Вот и в брифинг по итогам прошедшего саммита Евросоюза "Восточное партнерство" с участием нескольких стран из числа постсоветских республик, безрадостным для этих самых "восточных партнеров" ЕС, Владимир Александрович внес "свежую струю", правда, дурно пахнущую.

Справедливости ради отметим, что там отличился не только Зеленский. "Госпожой соврамши" оказалась не кто-нибудь, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что "все восточные партнеры единогласно осудили поведение Лукашенко". А потом, вдруг, и выяснилось, что Азербайджан не стал осуждать Лукашенко и не присоединился к пункту итогового заявления саммита, который касался внутриполитической ситуации в Белоруссии.

"Ковидное" приветствие Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Трезво оценив перспективы, Евросоюз не стал обсуждать ни вопросы санкций против России, ни даже ситуацию с "Северным потоком – 2". Что стало гигантским разочарованием, как минимум, для Украины, Грузии и отчасти Молдавии. ЕС оставил в стороне и вопрос о перспективах этих республик когда-нибудь влиться в "дружную", но разваливающуюся семью европейских народов. Лидеры этих стран приняли даже отдельное обращение, попросив хоть что-то рассказать миру об их европейских перспективах, но ЕС продолжал хранить упорное молчание.

И не случайно, что в этой ситуации у Владимира Зеленского, можно сказать, сдали нервы. Услышав, что новый канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге, заявил, что Берлин готов к "конструктивному диалогу с Москвой, и он, канцлер, готов "открыть окно к диалогу" с Путиным, Зеленский не смог удержаться.

- Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами. Если бы канцлер спросил меня, мы-то давно соседи (с Россией) и хорошо знаем друг друга с коллегами из РФ, мы бы сказали, что там сначала надо выяснить, что там. Снег, дождь или рады тебе, - после шумного и продолжительного шмыганья носом с видом уставшего мудреца начал поучать канцлера Шольца Зеленский, но, видимо, осознал, что понесло его куда-то не туда, и он решил исправиться. - Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам.

Спасибо, Вольдемар Александрович! От всей Германии, как говорится, данке шон, и даже очень гратулирен! Разрешил всемилостивейше Берлину вести свои диалоги, не спрашиваясь у Украины, да еще даже по экономическим вопросам. Ликует, как говорится, весь Дойчланд и даже бывшая пионерия. Юмор от "Квартала 95" и пауза для того, чтобы вставить в нее закадровый смех.

Но сколько боли в этом: "Если бы канцлер спросил меня…" А он не спросил. И вряд ли спросит после таких шуточек с поучениями. Первое, что после таких заявлений Шольц может спросить у Зеленского, так это не совета, а "мальчик, ты кто?" И объяснений, что "нелох", может оказаться недостаточно.

Продолжайте, Владимир, в том же духе. Публика ждет-с.