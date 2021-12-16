Конгрессмен Гетц заявил, что присоединение части Украины к России «не перевернет жизни американцев»

В США заявили, что не против присоединения русскоязычной Украины к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что не против присоединения русскоязычной части Украины к России.

- Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного, — сказал он в интервью Real America’s Voice.

По его мнению, если Соединенные Штаты Америки введут санкции, то они будут неэффективными, так как Россия сократила свои активы в долларах.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.