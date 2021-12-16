Глава Евросовета заявил о «жесткой позиции» ЕС по ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе Фото: REUTERS

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз подготовил к саммиту 16 декабря жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины, и участники съезда в Брюсселе будут ее обсуждать. По его словам, Европейский союз «при необходимости» готов расширить уже существующие санкции против России.

«У нас уже есть действующие санкции, мы готовы принять дополнительные меры при ухудшении ситуации. ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг», - цитирует РИА Новости заявление Шарля Мишеля после встречи лидеров ЕС и стран «Восточного партнерства» в бельгийской столице.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже говорила, что на этой встрече обсуждали «нашу общую обеспокоенность наращиванием военных сил России на границах с Украиной», и что ЕС «готов решительно отреагировать на любую агрессию в отношении Украины».

Между тем, как писал сайт kp.ru, в итоговой декларации саммита «Восточного партнерства» нет упоминаний ни о санкциях против России из-за ситуации на Украине, ни о пресловутой «российской агрессии», о которой постоянно заявляют в Киеве и западных странах. В 24-страничном заявлении участников прошедшей в Брюсселе встречи вообще наша страна не упоминается.

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