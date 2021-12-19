Брежнев дал людям спокойно пожить и этим «похоронил» CCCР

В ноябре 1974-го Леонид Брежнев тепло (во всех смыслах) принял президента США Джеральда Форда во Владивостоке. И тот подарил генсеку шубу, которую он тут же примерил. Фото: Gerald R. presidental foundation

19 декабря исполняется 115 лет со дня рождения дорогого Леонида Ильича. В народной памяти он остался как, пожалуй, самый душевный советский лидер, о котором сложено больше всего анекдотов. Может, потому что за политические шутки при Брежневе уже не сажали? И в то же время он - самый неоднозначный генсек. Потому что именно с брежневскими годами ассоциируется «золотой век» Советского Союза, когда людям «дали пожить». И если кто-то говорит о ностальгии по СССР, то наверняка имеет в виду это время. Но не меньше людей называют те годы застоем, после которого страна просто развалилась.

Получается, именно Брежнев «проспал» ту точку невозврата, когда СССР из динамично растущей державы превратился в буксующую, и его уже невозможно было сохранить? Где была эта точка?

Ее сайт kp.ru попробовал найти вместе с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории Сибирского отделения РАН Андреем Савиным.

РУССКИЙ УКРАИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- Давайте сразу расставим точки над «i». Брежнев русский или украинец?

- Сталин как-то про себя говорил, что он русский грузинского происхождения. Про Леонида Ильича, наверное, так же можно сказать, что он русский украинского происхождения. Одно время он в анкетах писал «украинец», потом «русский». Уверен, у Брежнева во главе СССР проблем с идентичностью уже не было. Конечно, русский.

- Леонид Ильич принял страну, уже вдохновленную победами. И в Великой Отечественной, и в космосе, и в науке, и в больших стройках. В чем тогда его личная заслуга?

- «Воодушевленную победами»? А вы знаете, что до Брежнева, до 1965 года, даже День Победы в СССР не праздновали и ветераны особо ордена не носили? Конечно, он принял страну на подъеме. Стали первыми в космосе, наука возводится в культ... В то же время страна только что оправилась от огромных военных потерь, простые люди хотели нормальной сытой жизни, а бюрократия устала от экспериментов Хрущева.

- И что сделал Брежнев?

- Он четко просчитал главный посыл, который превратил в идею своего правления: стабильность и рост уровня жизни советского человека. Для него это было главным. И все 18 лет у власти он это пытался выполнить. Поэтому считаю, нам пора расставаться с понятием «застой» как слишком эмоциональным.

1961-й. Леонид Ильич с супругой Викторией Петровной катается в Индии на слоне. До того, как Брежнев встанет во главе Компартии Советского Союза, еще 3 года. Фото: Валентин СОБОЛЕВ/ТАСС

«РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ НАДО»

- Первую пятилетку Брежнева называют золотой - построили АвтоВАЗ, подскочила вся экономика. Это его заслуги или «багаж Хрущева»?

- По всем показателям это было особое время. Конечно, нельзя все достижения присваивать Леониду Ильичу. У историков популярна формула, что такое брежневизм. Это Хрущев минус его эксперименты и перегибы.

- Но у Брежнева были свои особые рецепты?

- Конечно. 1964-й, Хрущева отстранили от власти. За последний год своего правления он награждает орденами 6 тысяч человек (минимальное число за послевоенную историю). Приходит Леонид Ильич - и уже в 1965-м награждает 120 тысяч граждан. Он понимает, что сталинского кнута больше нет, нужен пряник, и создает целую индустрию поощрений, чтобы за счет этого вытягивать экономику. Появляется орден Октябрьской Революции, орден Дружбы народов и так далее.

Но главное - больше других награждают работников села, хотя оно катастрофически убыточное. Но это один из рычагов, с помощью которого он пытался вытянуть сельское хозяйство.

Ну и косыгинская реформа, когда генсек ЦК КПСС дал премьеру Косыгину свободу рук.

(Подробнее о косыгинской реформе читайте в «Справке «КП».)

- А сам Брежнев к этим реформам руку приложил?

- Ходила байка: как-то Леонид Ильич шел по коридорам Кремля и бурчал: «Реформы, реформы. Какие реформы? Работать лучше надо!» Это его рецепт. У него было очень консервативное видение, что делать со страной.

- Говорят, что чехи, вдохновившись косыгинскими реформами, внедрили их у себя, а следом начали требовать и политических свобод. Это, мол, и стало причиной сворачивания реформ Косыгина в СССР. Руководство страны испугалось повторения Чехословакии.

- Можно и так сказать… Сам Брежнев за чешские события заплатил здоровьем. В августе 1968-го с ним случился тяжелейший гипертонический криз. Он неделями не спал, постоянно на ногах, стресс, попытки договориться с чехами…

НАГРАДЫ БЫЛИ ДОПИНГОМ

- Брежнев сам руководил страной или был номинальным лидером?

- Есть два четких периода в жизни Леонида Ильича и страны - до 1974 - 1975 годов и после.

Первое десятилетие это человек, который работает по 12 часов в сутки. Никакого ленивого политика, страстного до «хлеба и зрелищ». Приезжает в Кремль одним из первых, последним уезжает.

А в конце 1974-го у него был сложнейший график - поездка по Дальнему Востоку, встреча с президентом США Джеральдом Фордом во Владивостоке, посещение Улан-Батора, потом визит во Францию и встреча с президентом Жискар д’Эстеном. И у него еще в поезде во Владивосток случилось тяжелейшее нарушение мозгового кровообращения. В конце 1974-го - начале 1975-го Брежнев на 1,5 месяца в Кремлевской больнице.

- После этого режим работы сменился?

- Леонид Ильич - единственный глава СССР, кто писал дневники. У нас нет его медицинского дела, но эти дневники дают нам четкую картину. Примерно с 1976-го график работы Брежнева становится волнообразным. Периоды активности сменяются пассивностью, он регулярно выпадает из рабочего процесса.

- Откуда такие волны? Врачи колдуют?

- Например, в 1976 году ему присваивают маршальское звание. И он как живой воды попил.

- Госнаград у него была целая россыпь.

- С одной стороны, это тема для анекдотов. А с другой - способ взбодрить генсека. Ему дали очередную Звезду - получили на какое-то время трудоспособного человека.

- А кто работает в периоды его спадов?

- Четко видно, что начиная с 1976 года внешняя политика целиком на Громыко. Ее Брежнев уже касается минимально. Внутреннюю политику он также начинает делегировать своему окружению. Но есть принципиальные вопросы, он держит их на контроле до последнего вздоха.Это кадровый пасьянс, который Брежнев тасует все 18 лет своей власти. И, как бы мы сказали сегодня, вопросы продовольственной безопасности страны. То есть сельское хозяйство. Посевная и уборка - Ильич на телефоне и лично две недели обзванивает всех первых секретарей обкомов: «Что у вас с уборочной? Какие прогнозы?»

Брежнев вполне спокойно относился к тому, что фотограф снимал его неформально, даже в домашней майке. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО СТАЛО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

- То есть кадры и хлеб - важнейшие для него темы?

- Брежнев первый из советских руководителей заглянул в народную тарелку не с целью из нее что-то убрать, а чтобы добавить.

- И все-таки в какой момент начинается тот самый «застой»?

- Скорее можно говорить о диктатуре социального попечения. Обуты, одеты, накормлены, выучены, вылечены. Тот самый «золотой век СССР», который сейчас с ностальгией вспоминают.

- Это и была точка невозврата? Сытость вместо реформ?

- Тяжелый вопрос… Как здоровая ткань заменяется раковой в организме, так происходило и замещение коммунистической идеологии идеей потребительства. И вот уже люди на демонстрацию идут не ради знамени или портрета вождя, а повеселиться, покричать «Ура!», водки выпить и получить выходной на работе.

- Именно так - в головах людей - и начал уже тогда разваливаться Советский Союз?

- Советское государство базировалось на принуждении и убеждении. При Хрущеве цифры политических репрессий еще были значительными. А при Брежневе государство практически от репрессий отказывается. Даже с теми же диссидентами - прежде, чем посадить или выслать из страны, его приглашали в КГБ, беседовали, пытались убедить... Но на одном только убеждении система не выстояла.

НЕ СОБЛЮДАЛ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

- Так Брежнев - герой своего времени?

- Несомненно, он гениальный политик! Он четко чувствовал, что нужно народу. Хрущев, например, считал, что частные машины советским людям не нужны. У него была идея «каршеринга» - собираем все авто в одном месте, человек приходит и берет напрокат. Использовал - поставил на место. А Брежнев не только сам коллекционирует машины, но берет и строит для народа АвтоВАЗ.

- А как он относился к деньгам?

- Брежнева можно назвать предтечей Перестройки. Светлана Аллилуева писала про отца, что Сталин представления не имел о деньгах. А Брежнев к деньгам относился трепетно! По его дневникам видно, как он отслеживает свои поступления. Например, он много издавался за рубежом и получал солидные гонорары. На эти деньги он делает вклады, регулярно переводит деньги родне. И народ - несмотря на все дефициты советской экономики, овеществляется, начинает даже где-то зажиточно жить. У людей появляются вклады на книжках. И Брежнев во главе.

- Что еще он изменил?

- Люди перестали формально делиться на граждан первого и второго сорта - горожане и деревенские. Он ввел в 1974 году паспорта для колхозников. Пенсии более-менее. Хрущев начал, а Брежнев закончил реабилитацию народов, пострадавших при Сталине. У него есть дневниковая запись 1967 года: «Кабардинцев - карачаевцев и других, кого выслали во время войны, их зажимали, к Дню Победы наградить».

Он пишет с удовольствием в 1978-м: «Ликвидировал проект решения о запрете выезда [за границу] с мужьями жен». Главная реформа Брежнева - это попытка сделать жизнь простого человека более-менее приемлемой.

- А народ не понял.

- Народ понял. Но воспринял… как должное.

- Феномен Брежнева в том, что он был хлебосольным и за это его любили?

- Он воспитанник сталинской системы. И при необходимости мог быть очень жестким - орден Красной Звезды в 1943-м он получил за организацию заградотрядов.

А с другой стороны - фотограф генсека Владимир Мусаэльян писал, что мог снимать Брежнева даже в трусах и майке. Разве при Сталине такое можно представить? Любое изображение Сталина утверждалось в аппарате партии. Вождь должен был выглядеть как вождь. Брежнева во многом погубила близость к народу. Все-таки у вождя должен быть некий сакральный нимб.

- А анекдотов про него сколько? Одни шамканья чего стоят.

- Пресловутое шамканье - это следствие проблем с челюстью. По сути, эти проблемы стали одной из причин его смерти. Брежнев был денди по жизни, любил прекрасно одеваться, видный мужчина. Пользовался успехом у женщин. И тут проблемы с челюстью, он начинает шамкать. Народ смеется, тычет пальцем. Чтобы прижились зубные протезы, врачи запрещают ему курить - отсюда проблемы со сном. Его переводят на снотворные, то есть, по сути, наркотики. Он подсаживается на них. И это была настоящая трагедия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кандидат исторических наук Тимур Джабраилов:

Советские люди перестали верить в советскую власть

Корни всех проблем СССР мы часто ищем в экономике - мол, Союз из-за этого проиграл Западу. Но в количестве выплавленного железа или выпущенных тракторов у Советской страны все было хорошо. Мы недооцениваем другое - психологию.

В воспоминаниях помощника Горбачева Анатолия Черняева описывается потрясающий эпизод: человек сидит в международном отделе ЦК КПСС - в самом сосредоточии власти. Но ему до того тошно, что он бросает все и пытается устроиться в троллейбусный парк. А его туда не берут, узнав, откуда он пришел... Это отражает нравственное самочувствие советского человека брежневской эпохи. Когда не какие-то интеллигенты играют на гитаре и проклинают советскую власть, а люди из самой власти не хотят больше так жить. Мы этих людей увидим и в горбачевском политбюро: сам Михаил Сергеевич, Яковлев - идеолог перестройки. Советский человек перестал верить в советскую власть. Даже на самом высоком политическом уровне. В этом и была катастрофа, которая привела к развалу страны.

СПРАВКА «КП»

Суть косыгинской реформы

Главная задача - дать предприятиям бОльшую свободу и самостоятельность, а в качестве стимула - материальные поощрения (премии и надбавки за счет прибыли). Ключевым показателем становилась рентабельность.

Реформы показали поразительный эффект. Например, Щекинскому химкомбинату разрешили всю экономию от роста производительности и сокращения числа работавших оставлять в своем распоряжении. И за 10 лет эксперимента в Щекино производство выросло в 3,2 раза! Производительность труда - в 4,1 раза! Персонал сократился на 23%. А зарплата возросла на 67%.

Почему же тогда эту реформу не ввели по всей стране?

- Число рабочих в Щекино сократилось на 870 человек, а когда этот эксперимент перенесли на Тульскую область, с работы вылетели 5000! - объясняет kp.ru кандидат исторических наук, зав. отделом Госархива новейшей истории Тимур Джабраилов. - Что такое для моногорода 800 человек на улице? Кто должен о них заботиться? При капитализме все понятно - выходное пособие и до свидания. Социализм позволить себе такого не может. Их должно содержать государство. Что обойдется дороже, чем держать его на работе. Из этого капкана косыгинская реформа не смогла найти выход. Поэтому ее и не распространили на всю страну.

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