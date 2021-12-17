Ради детей: новый выход Алины Кабаевой затмил все предыдущие

Олимпийская чемпионка появилась на публике во всем белом. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Алина Кабаева до недавнего времени была редкой гостьей публичных мероприятий. Ее появление на публике за последние три года можно пересчитать по пальцам. Однако теперь Олимпийская чемпионка то и дело появляется под вспышками фотокамер.

Не успели поклонники обсудить появление Алины Кабаевой в гостях у Ивана Урганта в черном платье с прозрачными вставками, как гимнастка вышла в свет во всем белом ради детей. Кабаева блистала на открытии детского фестиваля художественной гимнастики "Небесная грация".

Леди в белом - так ее окрестили поклонники. Многие отмечают, что это лучший образ звезды за всю историю ее появлений на публичных мероприятиях.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Белоснежный однобортный пиджак подчеркнул осиную талию гимнастки. А брюки-клеш просто идеально сидят. Пиджак Алины стоит 134 тысячи рублей, а брюки - почти 70 тысяч рублей.

Похудевшая звезда выглядела безупречно. Идеальный макияж, из украшений - серьги с бриллиантами и тонкое, еле заметное колечко на том самом пальце.

К слову, в последнее время гимнастка все чаще радует поклонников модными образами. На шоу "Вечерний Ургант" Алина Кабаева пришла в платье, декорированном черной сеткой.