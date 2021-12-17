Менталист Ури Геллер утверждает, что видел обломки НЛО

Ури Геллер утверждает, что видел обломки НЛО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проживающий в Британии израильский иллюзионист Ури Геллер в интервью изданию The Sun рассказал, что во время сотрудничества с ЦРУ ему дали допуск к секретным данным, в частности, ему якобы удалось увидеть обломки инопланетного корабля.

По словам Геллера, с хранящимися в NASA обломками НЛО его ознакомил Вернер фон Браун, немецкий американский ученый, создатель ракет Фау-2 и Сатурн V, общепризнанный «отец» космической программы США.

Иллюзиониста отвезли в секретное место и показали то, в чем он «был уверен с пятилетнего возраста».

С Брауном Геллера в свое время познакомил американский астронавт Эдгар Митчел, участвовавший в высадке на Луну в составе экспедиции «Аполлон-14» в феврале 1971 года. Сам астронавт, по словам Геллера, точно знал о существовании инопланетян, но секретность не позволяла ему рассказывать о том, что он видел на самом деле.

Геллер убежден, что инопланетяне активно изучают жизнь на Земле, а также готовят человечество к предстоящему контакту с ними. При этом иллюзионист считает, что встреча с носителями внеземного разума произойдет максимально эффектно, в духе фильмов Спилберга, а ждать до этого момента остается очень недолго.

– Я не думаю, что мы говорим о тысячах или даже сотнях лет. Если бы мне пришлось угадывать, строя рациональное и логическое предположение, я бы сказал, что это произойдет в ближайшие 60-75 лет, – приводит издание слова Геллера.

Снятые пилотами США видеоролики, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, перемещающиеся с недоступными земным технологиям скоростями, служат подтверждением тому, что инопланетяне не вынашивают в отношении людей захватнических планов, считает иллюзионист. В противном случае человечеству уже пришлось бы столкнуться с агрессией.

Также Геллер, прославившийся тем, что может гнуть металлические ложки силой взгляда, считает, что такие памятники древнего зодчества как Стоунхендж или пирамиды в Египте были созданы инопланетянами или, по крайней мере, при их участии.