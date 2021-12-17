Рэпер Канье Уэст решил тоже стать бездомным

Рэпер Канье Уэст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный американский рэпер Канье Уэст заявил о своих намерениях избавиться от всей принадлежащей ему недвижимости и стать бездомным.

Свои квадратные метры артист и миллионер планирует превратить в церкви.

Причиной для такого решения сам Уэст называет свое разочарование в капитализме. По его мнению, обществу надо заменить капиталистическую модель на что-нибудь иное. Правда, на что именно – он не пояснил.

– Мы находимся под властью капитализма, и это нас убивает. Пора это изменить. Через год я стану бездомным. Я собираюсь превратить все свои дома в церкви, – цитирует рэпера издание Complex.

По его словам, это будут не просто церкви, а нечто вроде общежитий или коммун, куда каждый желающий сможет обратиться за помощью в поисках приюта или еды.

Также рэпер пожаловался на избыток любви со стороны поклонников – он считает, что это не оставляет ему достаточно времени для себя.

Ранее стало известно, что самый богатый человек мира, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск официально стал бездомным – в декабре предприниматель продал последний принадлежавший ему объект недвижимости. Вилла Маска в Калифорнии сменила хозяина за $32 миллиона. В 2017 году Маск приобрел поместье, расположенное на 19 гектарах земли, за $23,4 миллиона.