Путин объяснил успех отношений с Китаем: "Мы не лезем во внутренние дела друг друга"

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции в Ново-Огарево. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Встреча лидеров стран прошла в режиме видеоконференции. Путин назвал китайского главу «дорогим другом», тот в ответ нашего президента - «старым другом». Оба политика не скрывали хорошее расположение.

- Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в «пояс» вечного мира и добрососедства, - заявил Путин.

По нынешним меркам такие вещи дорогого стоят. Китай не вводит против нас санкции, а мы не устраиваем политический бойкот грядущей зимней Олимпиады (как сделали США и Австралия).

- Ожидаю вашего посещения Олимпиады, - заявил Си Цзиньпин.

- Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине, - ответил Путин, поблагодарив за приглашение.

Российский глава напомнил, что в этом году товарооборот с Китаем вырос на 31% до 123 млрд. долларов. А в перспективе цифра может вырасти и до 200 млрд. долларов. Путин раньше уже говорил, что Запад добивается сокращения торговли между Москвой и Пекином, но мы на это не пойдем.