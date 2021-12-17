Путину рассказали, как его обманули строители

Юбилейный съезд РСПП стал первым крупным мероприятием с президентом, где ковидные правила чуть ослабили. Фото: Александр Щербак/ТАСС

17 декабря Владимир Путин почти три часа выступал на 30-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Юбилейный съезд РСПП стал первым крупным мероприятием с президентом, где ковидные правила чуть ослабили. Нет, всем по-прежнему надо было сдать по три ПЦР-теста перед началом. Но вот рассадка в зале уже привычная, допандемийная — промышленники и министры устроились плечом к плечу друг друга. А ведь еще в сентябре, на Российской энергетической неделе, кресла в зале стояли в полутора метрах, а между ними были железные трубы (чтобы не двигали). Хотя сегодня, ак и тогда, Путин по-прежнему на сцене практически один, а до первых рядов от него еще метров 15.

Президент многое обсудил с участниками: что делать с нечестной конкуренцией стран Запада, часто использующих климатическую повестку для собственной выгоды, что делать с QR-кодами в общественных местах, чья вакцина эффективнее.

КОВИД-СЕРТИФИКАТЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Путин признал, что тот самый спорный законопроект, принятый Госдумой в первом чтении «требует доработки».

- До принятия любых изменений правительство должно обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов. Она должна надежно работать на здоровье людей, а не создавать для них лишние трудности. Но закончить этот пассаж на ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу. Ни по моральным соображениями, ни в силу должностных своих обязанностей. Потому что ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень напряженной, - заявил президент.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК»

Российский глава сообщил, что в Британии заболевших каждый день в разы больше, чем в России. Это при том, что население острова в два раза меньше.

- «Спутник V» работает хорошо, пожалуй эффективнее с омикроном, чем другие вакцины, - резюмировал Путин, добавив, что Россия готова делиться вакциной с теми, кому она нужна.

Президент рассказал, что до сих пор не понятны последствия распространения нового штамма коронавируса омикрон.

- Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди им переболели. Резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями. Просто мы должны это знать, - заключил руководитель страны.

Путин напомнил всем о мерах безопасности, которые надо соблюдать и в Новый год.

- Нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их. Если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. У нас знаете как? После первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности. Это сегодня не тот случай, - напомнил глава государства.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОКОЛОНИАЛИЗМ

Председатель совета директоров холдинга «Еврохим» Игорь Нечаев рассказал президенту об итогах экологического опроса ВЦИОМ. Вот четыре загрязнителя, которые больше всего беспокоят людей:

1. Промышленные выбросы.

2. Вырубка лесов

3. Мусорные свалки

4. Выбросы от транспорта.

- Мы не исчерпали свой экологический потенциал. Это может быть нашим конкурентным преимуществом. Надо точнее посчитать поглощающую способность лесов для учета общих выбросов, - предложил Нечаев.

Предприниматель пояснил, что в Европе многие сферы деятельности уже использовали все зеленые технологии, и чище стать уже не могут. А у нас остается большой задел, который можно использовать для достижения углеродной нейтральности.

- В Глазго (на экологической конференции — Ред.) было много обсуждений и навязываний невыгодных решений. Про климат нельзя говорить без учета социально-экономического развития. Не надо по каждому звонку из ЕС менять свои правила, - заметил председатель совета директоров «Еврохима».

- Вы правы по многим вопросам. Мы конечно не должны идти на поводу всех предложений, которые формируют партнеры. Цель — сохранить экологию, а не создать кому-то конкурентные условия, - согласился Путин.

Президент уточнил, что ответственность за накопленные в атмосферу выбросы должны нести развитые страны — ведь именно они загрязнили воздух в процессе своего развития. Но сейчас развивающимся экономиках ставятся такие условия, при которых они никогда не догонят в развитии Запад.

- Иногда это превращается в новый вид экологического неоколониализма, - возмутился президент.

Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что бизнес иногда затягивает экологическую модернизацию, чтобы не просто новый фильтр на трубу поставить, а ввести новые более чистые технологии.

- Значит, надо менять технологии, - парировал Путин и потребовал от бизнеса не тянуть со снижением выбросов. Ведь грязный воздух мешает людям уже сейчас. - Ничего не переносить! Вот есть вещи, которые не надо переносить. Всё! У нас лимит времени исчерпан

В конце ответа Нечаеву российский глава взял паузу на изучение своих же заметов.

- Ну пожалуй все. Царапал, царапал и не всегда могу разобрать, что сам нацарапал, - пошутил Путин.

ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

В конце съезда президент дал возможность выступить любому из присутствующих. Этим воспользовался глава ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов.

Предприниматель так резко кинулся к микрофону, что работники ФСО даже дернулись. Богданов в шутку поднял руки, показывая, что он не террорист.

- Отберите у меня деньги, - неожиданно начал коммерсант. Потом он оговорился, что деньги надо забрать и у партнеров.

- У вас или у коллег? Это разные вещи, - с улыбкой ответил президент.

- Заберите 700 млн у меня, а остальное — у коллег, - не унимался Богданов.

Предприниматель рассказал, что отдать сертификацию строительных компаний на откуп саморегулируемым организациям было ошибкой. Теперь бумаги, подтверждающие квалификацию, просто продаются.

- Представители отрасли настаивали на этом, и в конце концов я согласился. И правительство сказало, что надо пойти навстречу, - заметил Путин.

– Вы были совершенно правы, что были против. Извините, вас развели! - заявил Богданов.

– Бывает! Такое бывает. И с вами тоже со всеми такое случается, - парировал глава страны.

Но шутки шутками, а президент пообещал разобраться в ситуации.