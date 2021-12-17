Путин считает, что законопроект о QR-кодах требует доработки

Владимир Путин Фото: REUTERS

Законопроект о QR-кодах в общественных местах следует доработать с учетом всех нюансов, озвученных при обсуждении законодательной инициативы, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 17 декабря 2021 года.

"Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении, - отметил Путин. - Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки".

Российский лидер подчеркнул, что законопроект должен обеспечивать защиту здоровья россиян, а не создавать им дополнительные трудности.

Глава государства также обратил внимание, что все системы должны быть готовы к реализации мер, предусмотренных в законопроекте.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о медицинских сертификатах. Документ касается обеспечения безопасности россиян в пандемию коронавируса, в том числе в общественных местах. Его направили на дополнительное обсуждение в регионы.