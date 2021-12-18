В канун своего совершеннолетия норвежская принцесса села за штурвал истребителя

На днях принцесса совершила полет на военном истребителе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вторая в очереди на престолонаследие, принцесса Норвегии Ингрид Александра по достижению совершеннолетия будет призвана на срочную военную службу в вооруженные силы своей страны.

21 января 2022 года девушке исполнится 18 лет. И сейчас Её Высочество решает - быть ли ей пилотом истребителя, или же, как и ее отец, принц Хокон, встать под знамена норвежских военно-морских сил.

На днях принцесса вместе с командующим ВВС Норвегии, генерал-майором Рольфом Фолландом совершила полет на военном истребителе. В небе экипаж провел около двух часов.

Перед полетом королевская особа прошла полное медицинское обследование. Ей также рассказали об основной миссии вооруженных сил Норвегии.

В кабине истребителя принцесса, экипированная в камуфляжный костюм, находилась в кресле второго пилота и некоторое время управляла самолетом. По словам Фолланда, на протяжении всего полета Ингрид Александра чувствовала себя спокойно и уверенно.

Это была одна из последних возможностей для представителя королевской семьи оказаться за штурвалом истребителя F-16. Самолеты этой марки снимают с дежурств и выводят из эксплуатации. К моменту призыва принцессы F-16 в ВВС Норвегии будут заменены на одноместные F-35.