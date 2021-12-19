Вдова Алексея Баталова: «Мы счастливы, что вернули квартиры. Маша распорядится ими как православный человек, никого не обидит»

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Речь идет о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке; нежилом помещении в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2. Два года назад все это добро отошло актрисе Наталье Дрожжиной по договору-ренты.

В апреле Замоскворецкий суд признал договоры ренты недействительными. Фактически это решение подтвердило, что имущество Марии перешло к Дрожжиной обманным путем. Потом это же признал и Мосгорсуд. Но на квартиры был наложен арест в качестве обеспечительных мер по уголовному делу о мошенничестве (обвиняемыми проходят Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин). Теперь арест снят. Эпопея с квартирами закончилась (впереди еще возврат денег, снятых с банковских счетов). Просто подарок к Новому году. Мы спросили Гитану Аркадьевну Леонтенко (вдову Алексея Баталова), какое у них с Марией настроение.

- Конечно, мы счастливы, - не стала скрывать радости Гитана Аркадьевна. - Это была наша с Алешей (Алексеем Баталовым) мечта сделать так, чтобы у Маши было что-то, на что она сможет жить, когда нас не станет (Мария – инвалид детства, страдает тяжелой формой ДЦП – Ред.). Алеша очень любил Машу, много с ней занимался. В свое время мы продали квартиру моей мамы и купили квартиру в 1-м Самотечном переулке, чтобы Маша была независимой, не просила помощи у государства. Алеша этого не хотел. На деньги от сдачи квартиры, она сможет нанимать сиделку, врачей...

Мне не нужны бриллианты, меха. Мне уже 86 лет. Мне важно знать, что Маша обеспечена. Тогда я буду спокойно доживать свою жизнь.

- Вы правда сомневались в том, что квартиры вам вернут?

- Мне было страшно, что все, что у нас отняли, уже не вернуть никогда. Поэтому я благодарна всем, кто нам помогал. И наш юрист Татьяна Киреенко, и адвокат Сергей Лукин – талантливые люди.

Наверное, я бы не переживала так, если бы мне было лет 40. Я бы все заработала снова. Я дрессировщица, наездница прекрасная, могла бы на скачках выступать… А сейчас - уже старый и больной человек. Ведь то, как нас обманули, в голову не придет.

Мне говорили мои знакомые, что они (Цивин и Дрожжина) порядочные люди. Я и не думала, что они на что-то позарятся… А они позарились на все, хотя сами не бедные. Что с людьми стало?! Я просто обалдела от их наглости. Как не стыдно. Нельзя так доверчивых людей разводить. Допустим, я - вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Мне бы в любом случае помогали, одну в беде не оставили бы. А что делать людям, у которых нет такого тыла? За кого никто не заступится...

- Трудно ожидать подвоха от людей, которые называют себя друзьями семьи…

- Какие Цивин и Дрожжина нам друзья?! Они от Никиты Сергеевича (Михалкова) приходили с поручениями, представлялись от Союза кинематографистов. Во всяком случае, так говорили. Поэтому к нам в дом и попали. И надо же быть такими наглыми, чтобы отнять у Маши её квартиры и вместо них купить ей две комнаты в коммуналке, а потом выдать всё за наше же решение. Вранье страшное.

Маша и я ходили на суды, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что Маша больной человек и каждый раз она себя превозмогает. Боролись как могли. Слава Богу, наши усилия не напрасны. Самое главное - вернули квартиры. Как говорится, мой дом- моя крепость.

А в дальнейшем Маша решит, как распорядиться этими квартирами. Она - русский православный человек и никого не обидит.