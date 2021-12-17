С имущества Марии Баталовой сняли арест

17 декабря Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества Марии Баталовой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

17 декабря Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества Марии Баталовой.

- Как только определение суда вступит в законную силу (через 10 дней), мы переоформим право собственности на Машу, - сказал нам адвокат Баталовых Сергей Лукин. - Думаю, мы успеем до Нового года подать документы в Росреестр и после праздников Маша сможет распоряжаться своим имуществом, как раньше.

Напомним, 30 августа Мосгорсуд вернул младшей дочери Алексея Баталова её двухкомнатную квартиру в 1-м Самотечном переулке; нежилое помещение в 21 кв. метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в долевой собственности на четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2. Они отошли актрисе Наталье Дрожжиной в сентябре 2019 года по договору-ренты.

28 апреля Замоскворецкий суд признал договоры ренты, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительными. Фактически это решение подтвердило, что имущество Марии перешло к Дрожжиной обманным путем. После этого Наталья Георгиевна подала апелляцию на решение суда. Однако Мосгорусуд оставил решение Замосковорецкого суда без изменений.

Но потребовалось еще три с половиной месяца, чтобы с квартир был снят арест. Он был наложен Хамовническим судом при принятии обеспечительных мер по уголовному делу.

- Наши оппоненты подали кассационную жалобу на решение суда. Но думаю, что решение останется без изменений. Совсем скоро Мария сможет распоряжаться своими квартирами, - сказал Сергей Лукин.

Подходит к концу расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых, в котором обвиняются Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

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