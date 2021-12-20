Перестроечный съезд, Дума пошла европейским шляхом, доходы депутатов и тиктокеров, Прилепин и полубожество, "Теперь я турок, не козак"

Сокуров бесстрашно выступил перед В. В. Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подвиг, учиненный кинорежиссером А. Н. Сокуровым, который бесстрашно выступил перед В. В. Путиным, а теперь уже неделю ждет, что его за это ввергнут в застенок, послужил примером и для другого кинодеятеля. На XI cъезде Союза кинематографистов, где предстояло переизбрать руководство, ничто, казалось бы не предвещало бури.

С 1998 г. там председательствует киноартист Н. С. Михалков и собирается председательствовать далее. Однако, ему составил конкуренцию киноартист В, В. Балабанов. Он пробился на трибуну и предложил проголосовать за недопущение войны с Украиной, а также за то, чтобы граждане получали выплаты от добычи полезных ископаемых.

Предложение раздать всем природную ренту появилась еще при Горбачеве, периодически о рентном доходе вспоминают коммунисты, но в общем-то без особого энтузиазма. Все-таки идея построить жизнь, как в нефтяных княжествах Персидского залива, уже не так греет сердца, как в прекрасную эпоху перестройки, когда и не такому верили. Тем более, что и самих княжествах теперь не все так гладко. Но чистый сердцем В. В. Балабанов обратился к съезду, вероятно, рассчитывая повторить V cъезд СК, когда в 1986 г. оковы пали, темницы рухнули и кинодеятели возглавили порыв к свободе.

Попытка, однако, оказалась с негодными средствами. К Н. С. Михалкову есть разные претензии – и весьма многочисленные, однако, он хотя бы не кипучий перестройщик, и кинематографисты рассудили, что при нем, по крайней мере, не будет беспорядка.

В этом отношении коммунисты оказались гораздо решительнее. На заседании Думы, посвященном QR-кодам, партийцы, возглавляемые В. Ф. Рашкиным. вывесили в зале плакаты, обличающие QR, единороссы сочли это неправильным, в результате словесная полемика перешла в потасовку. Слава Богу, В. Ф. Рашкин явился в Охотный ряд без своей знаменитой берданки.

Таким образом, Дума отчасти пошла европейским шляхом, но только отчасти. До Верховной Рады с ее перманентными мордобоями ей еще очень далеко.

Председатель Думы В. В. Володин решил унять беснование, используя экономические доводы. Он отметил, что депутаты, "получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать". Аргумент не очень убедительный. Знатные блогеры, рэперы и тиктокеры получают в месяц не то что 500 тыс. руб., но часто и по несколько миллионов. Что нимало не мешает им вести себя крайне антиобщественно – на фоне тех концертов, что они устраивают, самые отважные думцы смотрятся тихими зайчиками.

Правда, у блогеров-тиктокеров это происходит от глубокого ума. К. А. Собчак, которая и сама блогер, указала, что "в обществе очень много глупых и необразованных людей". Тогда как "люди, которые получают образование, имеют доступ к знаниям, создают контент и зарабатывают на этом, в том числе огромные деньги".

Действительно, Валеев-Моргенштерн или любимец банковских работников Даня Милохин, зарабатывают огромные деньги. Однако, это не повод рассуждать в духе классовой ненависти: "Дурак катается в карете, а ты летишь на ломовом". На самом деле Милохин и Моргенштерн получают образование, имеют доступ к знаниям, чем и объясняется их зажиточность.

Валеев-Моргенштерн зарабатывает огромные деньги

Вот и коммунисты от своего образования создают контент. По давней советской традиции, предписывающей к табельным дням публиковать возвышающие душу призывы ("Генераторы, генерируйте!", "Аккумуляторы, аккумулируйте!" etc.), нынешние наследники Ильича (Леонида) опубликовали призывы и лозунги ЦК КПРФ к 142-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина.

Некоторые из призывов по крайности удобопонятны – например, "Великому Сталину – слава!". Не все согласятся, но хотя бы ясно, что идеологи КПРФ имели в виду. Но смысл не всяких лозунгов столь прозрачен. "Практику Сталинского наследия – в базовую основу политики государства!" – тут все загадочно. Если имелась в виду практика самого т. Сталина, отчего бы так и не сказать? Ибо практика сталинского наследия – это что? Практика Н. С. Хрущева? Практика Л. И. Брежнева? А когда неизвестное "Х" предлагается взять за базовую основу государственной политики, дело окончательно запутывается.

Собственно, отчасти понятно. Идеологические работники вдруг решили, говоря на журналистском жаргоне, "прикрыть задницу" – так что никакой отдел "Э" не прикопается. Конечно, осторожность не помешает, но в результате пламенный лозунг обращается в шараду. "Мой первый слог на дне морском, на дне морском второй мой слог, а третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея". Нет уверенности, что коммунистическая паства имеет довольно досуга для разгадывания шарад.

Да и вообще эту паству оценивают кто во что горазд. Е. Н. Лавлинский, который Захар Прилепин, который за правду, привел новый довод для сохранения мавзолея в его нынешнем виде. Он считает, что перемещение ленинского тела за границей не поймут, так как "Ленин для Латинской Америки, для азиатских стран, для Африки — полубожество".

Для левой общественности этих стран и много лет назад, возможно, да. Но если сегодня в самом бывшем СССР имя Ленина уходит, как сон из памяти – поспрошайте племя младое, незнакомое, -- тогда точно ли в где-нибудь Экваториальной Африке всяк себя под полубожеством чистит, чтобы плыть в революцию дальше?

И напротив, в бывшем СССР всплывают пласты совершенно архаического сознания. П. А. Порошенко, которого В. А. Зеленский решил притянуть к Иисусу за покупки угля на Донбассе, бежал в Турцию, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Так что теперь к президенту Януковичу, проживающему в Ростове, добавится президент Порошенко, проживающий в Стамбуле. В соответствии с национальной комической оперой Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем", Петр Алексеевич может прочувствованно исполнить арию Карася "Теперь я турок, не козак" и выпить горилки (герой Карась этим постоянно занят) с турецким султаном.

Знать бы еще, с кем и на какой дальней стороне будет пить горилку В. А. Зеленский. Возможно, в Яссах – в подражание герою Украины гетману Мазепе.