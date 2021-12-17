Сокуров извинился. Но больше похоже на то, что поиздевался

По словам режиссера, его письмо с извинениями не предназначалось для прессы. Кто же его тогда «слил»? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный кинорежиссер Александр Николаевич Сокуров написал письмо с извинениями за свое выступление (поведение) на заседании Совета по правам человека при президенте России, в котором принимал участие и Владимир Путин. Вот только это письмо можно назвать чем угодно, только не извинениями. Читаешь и понимаешь — ну, не хочет господин режиссер сгладить поднятый им на СПЧ скандал. Наоборот — жаждет продолжения.

Адресовано письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, у которого теперь, как уверен Сокуров, «много неприятностей» из-за «резкости высказываний» Сокурова, о чем сам режиссер «искренне сожалеет». Какое «искреннее» участие! Только вот с чего у Фадеева должны быть неприятности? Люди в Совете по правам человека все совершеннолетние, отвечает каждый сам за себя. Что касается резкости высказываний, то Путин и не такое слышал.

Впечатление, что Сокуров скорее троллит Фадеева, чем ему «сожалеет». Да и по отношению к самому СПЧ сквозит пренебрежение: «Я – дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет». Кто вы, дескать, такие по сравнению с великим творцом экрана?

Но дальше — удивительней: «Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента». Какую-какую реакцию? Это когда Дмитрий Песков удивился вопросу журналистов: «Будет ли какое-то уголовное преследование Сокурова?» «Какое преследование?» – изумился Песков с таким выражением лица, которое лучше всяких слов говорило. – «Вы что, с ума сошли?"

- Мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора. И знаю – никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета, - сообщает Сокуров, подводя к трагической кульминации. – Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток. Мои друзья предупреждают о грозящей опасности.

Это, по всей видимости отсыл к 2016-му году, когда руководителя названного НКО (признанного иностранным агентом) Игоря Каляпина группа молодых людей в Грозном закидала яйцами. Безусловно, это не красит самих метателей, но никакой угрозы жизни и здоровью тогда не было. Хотя, помнится, президент Украины Виктор Янукович от попадания в него сырого яйца упал в обморок. Выходя на публику со своей политической позицией, надо быть готовым, что оппоненты не будут стесняться в ответных жестах и высказываниях.

- Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке, - пишет дальше режиссер (а вот и кульминация), и перед мысленным взором читателя должен встать образ президента, черкающего резолюцию: «Выделить Сокурову А. охрану».

Вы в это верите? Думаю, что и сам автор письма не верит.

– Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическим навыками, - пишет Сокуров.

Дескать, правду-матку в глаза режу. Как и тогда, когда выступал в защиту украинского режиссера-террориста Олега Сенцова, готовившего взрыв в Крыму. И когда обвинял российских журналистов в предвзятой позиции по отношению к нынешней Украине, надеясь увидеть их на скамье Гаагского трибунала.

Многие сейчас пишут, что Сокуров, дескать, струсил, раз пишет об угрозе его жизни. Нет, уважаемые, не струсил. Он широкими мазками сочиняет сюжет «Репрессии гонимого мастера", успевая укусить тех, кто подвернулся на пути. Чтобы предстать очередной «совестью нации». Не дают, мол, гады, свободы для выражения. Сейчас об этом на всех либеральных эфирах, кстати, крутят пластинку.

А чего стоит утверждение режиссера, что его письмо не предназначалось для прессы, и он понятия не имеет, как журналисты прознали?

Если я пишу кому-то письмо, о нем знаем только я и адресат. Другим оно станет известно, лишь когда о нем расскажет кто-то из нас двоих. Фадеев явно не рассказывал. Тогда кто? Вопрос риторический. Но сообщили о нем сначала либеральные СМИ, которые рьяно поддерживают кинорежиссера в силу сходства взглядов.

Да и в конце-то концов, ну считаешь ты, что недостоин быть членом СПЧ, или что СПЧ недостоин тебя, выйди из него.

А вот так… Как сказали бы герои «Покровских ворот»: - Хоботов, это мелко!

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