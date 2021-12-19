Зачем нужны эти ваши писательские совещания и курсы креативного письма

В пансионате "Абрамцево" проходили писательские встречи, организованные Союзом Писателей Москвы. Фото: предоставлено Союзом писателей Москвы

"Наверное, давно пора написать о важном. О креативном врайтинге. Нашу Тысячелетнюю Федерацию атаковала эпидемия курсов писательского мастерства и творческого письма", - такими словами критик Константин Мильчин начал свой скандальный пост. Дискуссия на тему "зачем нам писательские курсы" с подачи Мильчина бурлит уже третий день и символично, что как раз в это время в пансионате "Абрамцево" проходили писательские встречи, организованные Союзом Писателей Москвы.

Наверное, если бы негодующие по поводу курсов "врайтинга" обратились к молодым писателям, приехавшим в Абрамцево со всей России, то услышали бы много интересного.

Зачем нужны писательские курсы

В этом году мне довелось быть соведущей поэтического семинара вместе с поэтами Еленой Исаевой и Анной Аркатовой. И по моему глубокому убеждению, писателей и поэтов учат вовсе не для того, чтобы они издали очередную книгу. Вспоминается байка про одного белого офицера. Офицер эмигрировал из России и стал работать в Париже таксистом. Несмотря на сложную и во многом унизительную работу, он знал, что он на самом деле - белый офицер, а его подработка - временна. Когда-нибудь все вернется на круги своя. Так шли годы. Однажды, когда за очередным клиентом захлопнулась дверь, русский эмигрант вдруг понял, что ничего никуда не вернется. Он уже никакой не офицер, а просто обычный парижский таксист.

Так вот писательство - это то же самое, но только наоборот. Ты можешь жить в Тамбове, Иркутске, Ташкенте. Ты можешь работать уборщицей, водопроводчиком, программистом... но у тебя никто не отнимет того, что ты писатель. И в любой момент можно по щелчку пальцев можно "переключиться": ты уже не уборщик, ты - писатель. Возможно, ты не напишешь книгу, но твоя жизнь станет чуть иной и в ней появится чуть больше смысла и радости. Примерно об этом говорит Джармуш в своем фильме "Патерсон", герой которого - водитель автобуса и в то же время - поэт.

Начиная с 1999 года Союз писателей Москвы проводит выездные семинары. Фото: предоставлено Союзом писателей Москвы

Как проходят семинары

Кто в курсе, тот знает, что начиная с 1999 года Союз писателей Москвы проводит выездные семинары. Как правило, они проходят 3-4 дня: писатели со всей России собираются и под руководством наставников обсуждают творчество друг друга.

Поскольку писателей много, а проживание в пансионате организуют за казенный счет, то без спонсорской поддержки не обойтись. На сей раз мероприятие было проведено на деньги "Фонда президентских грантов". А название семинаров носило немного дзенское название "От сердца к сердцу, от разума к разуму".

Для многих участие в семинарах становится мощным стартом для дальнейшего роста. Авторы публикуются в ведущих литературных журналах, неоднократно выходили в финал и становились лауреатами «Дебюта», «Русского Букера», «Русской премии», «Лицея» и других литературных премий.

Для многих участие в семинарах становится мощным стартом для дальнейшего роста. Фото: предоставлено Союзом писателей Москвы

Как попасть на семинар

Обычно в сентябре- октябре на сайте Союза писателей Москвы публикуется анонс, следить за которым удобнее всего в этой группе. К рассмотрению принимается проза, поэзия, драматургия, критика и перевод от авторов до 35 лет. Заявки вычитывают ридеры и формируют списки участников. Каждый год совещания проходят в каком-нибудь живописном пансионе Подмосковья, а по итогам мероприятия лучших авторов рекомендуют к публикации и к вступлению в Союз Писателей.

На какие еще конкурсы можно податься

Напоминаем, что до 31 декабря принимаются заявки на участие во Всероссийском совещании в Химках. Мероприятие пройдет с 3 по 12 июня и, что особенно приятно, возраст "молодости" здесь самый длинный, заявки принимаются от авторов до 45 лет.

Продлили до 31 декабря сроки подачи заявок на конкурс, объявленный Цехом драматургов. Здесь ищут драматургов и сценаристов. Причем, возраст участников может быть до сорока лет, а к рассмотрению принимаются даже синопсисы. Победители конкурса буду приглашены на курсы и получат по миллиону рублей.

Ну и не забываем про платные курсы, с 3 апреля по 24 мая пройдет поэтический онлайн-курс в школе Майи Кучерской Creative Writing School. Сюда могут записываться совсем начинающие авторы: каждую неделю поэты будут получать задания, усложняющиеся шаг за шагом, и подробную рецензию от мастеров.