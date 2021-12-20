Как депутата довели фотографией с охоты

Ставший известным из-за снимка с 175 убитыми гусями, народный избранник свел счеты с жизнью

Представитель Следственного комитета России по Магаданской области не спешит комментировать смерть местного депутата Александра Крамаренко, о котором узнала страна благодаря шокирующему снимку в соцсетях, где тот красуется на фоне 175 мертвых гусей.

Фотографии, где Крамаренко стоит над тушками дичи, которыми на снегу выложена в надпись «Чукотка! 2021», были сняты еще весной, в 60 километрах от Анадыря. Тогда он вместе с друзьями решил попозировать на фоне общей добычи. Но так, как результат совместной охоты выложил только Крамаренко, прокуратура решила провести проверку относительно него. Местные жители отреагировали на снимки с трофеями однозначно: «Жадности нет предела», «Разоритель Чукотки». Тут важно понимать специфику региона: местные вправе без лицензий добывать дичь себе на пропитание, а приезжим следует покупать лицензию. Но снимок с 175 гусями одного охотника, местные восприняли не иначе, как угрозу собственному выживанию в суровой тундре.

Прокуратура возбудила по факту незаконной охоты, совершенной с "причинением особо крупного ущерба" уголовное дело и стала искать подозреваемых, которые могли настрелять такую кучу дичи. Если учитывать, что одному охотнику за один выезд можно добывать не более 5 гусей, то речь могла идти о 35 участниках. Хотя, есть мнение, что цифры в этой грустной истории можно смело менять местами.

С весны никто с повинной в прокуратуру не заявился, а Крамаренко не спешил вспоминать всех охотников поименно. Понятное дело, ведь на охоту депутата приглашали не простые чукотские парни.

Возможно Крамаренко и дали бы возможность взять на себя убийство всех гусей в состоянии спортивного аффекта. Летом депутату даже вернули охотничье ружье, из которого он стрелял злополучную птицу. Но после задержания за убийство лося депутата КПРФ Валерия Рашкина, за Крамаренко принялись многочисленные блогеры и общественники. Они требовали от прокуратуры немедленно "выявить всех единороссов", которые могли быть участниками охоты на гусей.

- Были даже оскорбления и угрозы, Крамаренко стали вызывать на новые допросы, - рассказывает kp.ru источник близкий к следствию. - Депутата хейтили коммунисты в интернете, а в прокуратуре требовали имена. Давили на мужика буквально со всех сторон. Чтобы сохранить честь, он выбрал, как ему показалось единственный выход из этой ситуации.

- Что произошло на самом деле?

- На днях депутат узнал, что ему все-таки предъявят обвинение. Крамаренко нашли на полу, без обуви и носка на одной ноге….

- Никаких сомнений в том, что это могло быть убийство?

- Причину гибели объявят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Но на месте не обнаружено следов борьбы. Кабинет был закрыт на ключ. Фантазии о том, что участники охоты пришли убивать свидетеля в кабинет, перед которым десятки камер просто неуместны. И за убийство человека все-таки дают больше, чем за сотню гусей. Правда теперь, после этого резонансного события, следствию придется установить всех участников весенней охоты. Необходимо понять, чьи имена ценой собственной жизни оберегал от огласки Крамаренко. Хотя, объективно это будет сделать теперь сложнее...

- Депутат не захотел называть имена участников охоты и свел счеты с жизнью?

- Похоже, что это не основная причина. Случается, что людей унижают, разными другими способами подначивают совершить самоубийство. Если обнаружатся признаки доведения до самоубийства, то вся полученная информация будет направлена для изучения лингвистам и другими экспертами.

Отметим, что по статье "Незаконная охота" депутату Крамаренко суд мог дать от 3 до 5 лет колонии. Но, как правило, учитывая положительные характеристики, наказание за подобные преступления ограничивается условным сроком.