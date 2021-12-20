Порошенко предъявили пидозру* в госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так вот почему Петр Порошенко так экстренно вылетел из Киева в Стамбул на прошлой неделе. Слух о том, что на него заведено уголовное дело оказался правдой.

Пидозру в державной зраде (*подозрение в госизмене - по укр.) зачитали в понедельник в Госбюро расследований Украины. Но госизмена Петра Порошенко, по мнению следствия сегодняшней Украины, не в том, что он развязал войну в Донбассе и стал виновником гибели минимум 15 тысяч человек (официальное число жертв конфликта с обеих сторон). Это сейчас в Киеве считается скорее доблестью. А измена в том, что Порошенко причастен к покупке зимой 2014-15 годов угля в Донбассе на 1,5 миллиарда гривен (по сегодняшнему курсу — около 4 млрд. руб.). И грозит за это экс-президенту до 15 лет лишения свободы.

Естественно, уголь Порошенко покупал не для собственных шоколадных фабрик, а что бы энергосистема Украины протянула до весны. По этому же делу, кстати уже под домашним арестом депутат Верховной Рады Украины и лидер партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук.

Может, это Владимир Зеленский решил таким образом одним щелчком выбить с политической доски сразу двух самых сильных своих конкурентов? Совпадение или нет, но в день объявления о пидозре Порошенко, был опубликован и свежий рейтинг Зеленского — он снизился до рекордно низких 16%. Это ниже, чем у Януковича осенью 2013-го.

Рейтинг Владимира Зеленского обвалился до рекордно низких 16%. Фото: REUTERS

На Украине холодно, уголь и газ — рекордно дороги. Энергосистема страны может не пережить зиму 2021-22, а Зеленский объявляет охоту на своих политических врагов, предъявляя им спасение Украины от вымораживания семь лет назад? Это додуматься надо.

Или формулировка следователей, что 1,5 миллиарда гривен, заплаченные за уголь, «пошли на финансирование террористических ДНР и ЛНР по указанию Российской Федерации» - обвинение, которое на сегодняшней Украине тяжелее любого греха? Похоже, что так.

Сейчас даже в Киеве батареи в домах чуть теплые, в некоторых кварталах отключена горячая вода. За то горожан готовят к отражению вторжения России — в подвалах оборудуют бомбоубежища и тренируют граждан спускаться в них быстро, без разговоров.

Видимо, чтоб отвлечь и согреть.