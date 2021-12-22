Ребенку не понравился подарок на Новый год: что делать

Фото: Shutterstock

Новогодние подарки – самая ожидаемая радость всех детей и головная боль их родителей. Как купить то, что порадует, при этом не пойти по миру? Ведь против пап и мам с их кошельками работает целая армия маркетологов, предлагающая к Новому году купить немного чуда за годовой бюджет княжества Монако. Приходится балансировать на очень тонкой грани между детским «Хочу!» и тем, что семья может себе позволить. Мы расспросили психологов о сложностях выбора подарок. А также, как выкручиваться, если угодить не удалось.

«За хорошую учебу» или просто так

“Будешь плохо себя вести, Дед Мороз не принесет тебе подарок”, - стандартная предновогодняя “пугалка”, которую слышал, пожалуй, каждый ребенок. Ничего плохого в ней, вроде как, нет, тем более, что всерьез ее мало кто воспринимает. Но с подобными фразами надо быть аккуратнее. Психологи в один голос твердят, что новогодний подарок точно не должен быть наградой за хорошее поведение.

- У ребенка должна быть просто радость. Когда мы приучаем детей к тому, что радость нужно заслужить, вырастая они стараются заслужить даже самые незначительные вещи. А если такому человеку вдруг сделают что-то хорошее просто так, он будет испытывать токсичное чувство вины. Дескать, не заработал, - объясняет kp.ru психолог, преподаватель «Московского института психоанализа» Анастасия Пономаренко.

И пользоваться этим хорошим такой выросший ребенок будет стараться избежать: неизвестно ведь, чем придется заплатить в итоге. В общем, плохую службу играют собственным чадам те родители, которые награждают подарком только примерных мальчиков и девочек.

«Хочу трактор! Нет, Рапунцель! Или лего, как у Влада!»

Что делать, если ребенок никак не может определиться с подарком? Один день – одна мечта, другой день - другая. Родители готовы подарить то, что он хочет. Но как приготовить подарок, если желания постоянно меняются?

- Вероятно, родители привыкли все решать за ребенка: во что он будет одеваться, с кем дружить, где учиться. В результате человек так и не научился выбирать то, что нравится. У него даже к подростковому возрасту попросту не сформируется этот навык, - говорит kp.ru семейный психолог Анна Хныкина. - Пока это касается подарков, а потом он не сможет выбрать, в какой институт пойти, какую специальность выбрать, с кем строить отношения.

Навык выбора можно и нужно тренировать. Например, собирается девочка в детский сад. Пусть мама подберет ей не как обычно, одно, а три подходящие платья. И ребенок уже определится сам, в чем сегодня будет играть.

То же самое и с подарками. И на помощь придет добрый волшебник Дед Мороз. Ему нужно написать письмо.

- Оно очень хорошо расставляет границы, учит планировать. Что написал, то и получил, - поясняет Анна Хныкина.

Уж что ушло на почту, то не вернешь обратно и не передумаешь. На этом с метаниями нужно закончить.

Как приготовить чаду подарок, если желания постоянно меняются? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я не такое заказывала!»

Как ни старайся, а иногда не удается избежать такой драмы: ребенок нашел под елкой не тот подарок, на который рассчитывал, и сильно расстроился. Как быть?

- Я даже знаю детей, которым дарят то, что они просили, а они все равно недовольны. И тут тоже родителям можно позвать на подмогу Деда Мороза. Мол, вот такой подарок тебе принес Дедушка! Он решил, что тебе нужно именно это! Но его все же надо поблагодарить за старания, - объясняет психолог Анна Хныкина. - Нужно объяснить ребенку, что мы не всегда получаем то, что хотим. И очень важно постараться найти плюсы в том, что имеем. Это такой воспитательный момент, с которым рано или поздно сталкиваются все дети.

Дороже, еще дороже?!

В вопросе выбора подарков копья также ломаются насчет их стоимости и вообще количества. От каждого родственника небольшой, или совместный, но уж дорогой, увесистый?

- Я советую вообще не уточнять, от кого подарок. Лучше по старинке от Деда Мороза. Смысл не в том, кто дарит и сколько, а в исполнении мечты. Наша задача - подарить ребенку чудо и по возможности исполнить желание. Это не обязательно что-то дорогое и грандиозное, часто дети мечтают о какой-нибудь мелочи, совсем незначительных вещах. Но в обычной, не праздничной жизни, родители не считают нужным их покупать, - говорит семейный психолог Анна Хныкина.

- Главное, чтобы подарок принес радость. Бывает так, что подростка восхищают только дорогостоящие вещи, которые родители не могут себе позволить. Но все же у ребенка, как и у взрослого человека, должны быть какие-то мелкие радости, которые можно воплотить в жизнь здесь и сейчас. С ним нужно заранее это обсудить и постараться выявить эти маленькие радости., - советует Анастасия Пономаренко. - Без умения их находить человеку очень трудно жить. Чтобы чувствовать себя счастливым, придется постоянно усиливать и усиливать стимулы. Сначала тебе айфон не понравится, потому что не самая топовая модель, потом достойный подарок – только машина, и так далее.

Как ни старайся, а иногда не удается избежать такой драмы: ребенок нашел под елкой не тот подарок, на который рассчитывал, и сильно расстроился. Фото: EAST NEWS

А если подарить деньги? Пусть ребенок купит на них все, что хочет!

- Деньги, конечно, подарить можно. Но если речь идет про Новый год, то лучше это с чем-то совместить, оригинально оформить. Например, плюшевый мишка, который держит в руках конверт с небольшой суммой. Новый год - не тот праздник, чтобы дарить какие-то крупные суммы. Ведь главное отличие этого Нового года - некая сказочность и волшебство. Если же подарить просто купюры, то подарок ничем не будет отличаться от всех остальных на другие праздники. А радость от него будет исключительно кратковременной.

Ну и деньги стоит вручать только «подрощенным» детям, которые хорошо понимают, что можно купить на подаренные купюры. Для малышей же это не больше, чем абстрактные бумажки. А ждут-то волшебства!

В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Вот что точно не стоит дарить на Новый год, так это «полезные подарки»: одежду на вырост или умную книжку ребенку, который их вообще не открывает.

- Подарки в принципе не должны быть такими, чтобы взрослые считали их «нужными в хозяйстве». Если мама считает какую-то вещь полезной, считает, что она нужна, а ребенок придерживается другого мнения, лучше купить ее просто так. Или другой вариант: родители могут подарить свой полезный подарок и плюсом к нему вещь, которая приносит радость именно ребенку. Иначе это такое причинение добра: “Мы лучше знаем, что тебе нужно”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ребенок заказал Деду Морозу слишком дорогой подарок: что делать

Нейропсихолог Валерия Солтан объяснила, почему важно подольше поддерживать в детях веру в сказку. И когда с этим пора завязывать (подробности)

Семь необычных способов вручить подарок ребенку

Праздничные идеи, как внести в жизнь капельку волшебства (подробности)