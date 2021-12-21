Прогноз Сбербанка: «Ставки по ипотеке могут стать двузначными»

Запрос на улучшение жилищных условий остается. Даже сейчас большое количество ипотеки гасится досрочно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилищные кредиты дорожают. Это связано с растущей инфляцией и ключевой ставкой ЦБ. По данным Дом.РФ, средние рыночные ставки уже составляют 9,48% годовых (без учета льготных). И есть большая вероятность, что вскоре превысят рубеж в 10%.

- Я не исключаю возможности, что ставки станут двузначными. Определенные предпосылки к этому есть. Но все будет зависеть от ситуации в экономике, инфляции, ключевой ставки, стоимости денег на рынке, - пояснил Кирилл Царев, зампред правления Сбербанка.

По его словам, есть ограничения со стороны возможностей населения. Условия по льготным программам ухудшились. А стоимость недвижимости за последние два года выросла в полтора раза. Растет средний размер ипотеки. По данным Национального бюро кредитных исследований, средний заемщик берет в долг уже 3,7 млн рублей. К примеру, всего год назад сумма была на миллион меньше. Все это снижает спрос на ипотеку.

- Тем не менее я не сторонник драматических предсказаний. Запрос на улучшение жилищных условий остается. Даже сейчас большое количество ипотеки гасится досрочно. Плюс по многим кредитам есть высокий первоначальный взнос. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то увидим сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл такой проходили, - пояснил Кирилл Царев.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что в итоге: брать ипотеку или подождать?

Сложно ответить. У каждой жизненной ситуации есть нюансы. Если покупка жилья не горит, то можно подождать хотя бы полгода-год. Во-первых, ЦБ хочет довести инфляцию до 4% годовых к концу 2022 года. То есть, ставки по ипотеке тоже снизятся. Во-вторых, цены на жилье должны немного скорректироваться. Эксперты рынка предрекают что недвижимости после резкого роста будет стоять на месте или даже чуть подешевеет.

Но если решать жилищный вопрос нужно и вы нашли хороший вариант, берите ипотеку. Во-первых, до середины следующего года еще можно успеть воспользоваться льготными программами, которые распространяются на новостройки и на семьи с детьми, родившимися в 2018 году или позднее. Во-вторых, даже если взять кредит по высоким ставкам, в будущем при падении ставок на рынке его всегда можно рефинансировать под более выгодные условия.

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