Продали нашу ёлочку, а с ёлочкой горшок: Жители Москвы раскупают хвойные деревья и говорят, что праздник никто не отменял

Покупателям, как в вещевом магазине, разрешают потрогать товар руками, развязать ту или иную ёлочку и посмотреть на неё во всей красе Фото: Иван МАКЕЕВ

Продавцы ёлок рассказывают. Всех покупателей можно разделить на три группы (на самом деле, их, конечно, гораздо больше, но это основные и самые многочисленные).

Намбер ван. Это философы. Люди, которые находятся в вечном сомнении и поиске. Которым и хочется, и колется, и мама не велит. Которые способны осмотреть весь имеющийся товар и сообщить в итоге, что подумают ещё (почитают литературу, растудыть её в качель, посоветуются с друзьями и родственниками).

Вторая группа - это знатоки. Таких на мякине не проведёшь. И какое попало дерево не всучишь. Эти после ёлочного университета. Действуют организованно, слаженно. Как сотрудники ОМОН. Измеряют диаметр ствола. Внимательно смотрят, нет ли на нём грибка или плесени. Чуть ли не с лупой исследуют место распила. Нюхают несчастную хвою. Пробуют иголки на вкус. И снисходительно смотрят на продавца, если тот пытается лезть с советами.

И, наконец, третья группа - это пофигисты. Чаще всего, мужья от 25 до 40 лет, посланные за ёлкой любимыми жёнами (уж послали, так послали). Эти, бывает, вообще не смотрят на ёлку. И руководствуются только суммой, которую готовы потратить:

- Вот тебе три тыщи - а ты мне, иголки-моталки, деревце.

Жители Москвы раскупают хвойные деревья Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, до Нового года ещё десять дней, однако деревья только и успевают подвозить.

- Многие оставляют ёлку пока на балконе, чтобы потом не бегать и, ближе к празднику, установить её, свежую, в комнате, - сообщил «КП» продавец ёлочного базара Игорь Байкал (Литовский бульвар, 22, Ясенево). - Чаще всего берут отечественные деревья. Они и дешевле, и ароматнее. Конкретно наши ёлки приехали в Москву из пермского питомника. Импортная пихта (из Дании) проживёт, конечно, дольше - до марта точно. Но она стоит в три раза дороже. И почти не пахнет.

Покупателям, как в вещевом магазине, разрешают потрогать товар руками, развязать ту или иную ёлочку и посмотреть на неё во всей красе. Тут же можно приобрести подставку для дерева, напоминающую горшок. И лапник (если тащить дерево целиком нет ни желания, ни возможности).

Казалось бы, до Нового года ещё десять дней, однако деревья только и успевают подвозить Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОДИЧКИ ПОЛ-ГРАФИНЧИКА - И В ВОДУ АСПИРИНЧИКА

Каких-то суперсоветов при выборе ёлки нет. Главное, чтобы она хорошо выглядела, приятно пахла и продавалась именно на улице. После закрытого тёплого помещения хвойное дерево начнёт осыпаться в два или в три раза быстрее.

Ну и многие знатоки добавляют в воду для полива (в расчёте на 1 литр) таблетку аспирина и две столовые ложки сахара. Кто-то добавляет марганцовку.

А кто-то ставит ель подальше от батареи и просто исправно поливает - без всяких лекарств и добавок.

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году в Москве открылось 238 точек по продаже новогодних деревьев. Привезли их из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, а также из Пермского края и Дании (те самые долговечные пихты). После праздников их можно будет сдать в специальные пункты приёма «Ёлочный круговорот», после чего столичные коммунальщики сделают из деревьев щепу и используют её для отсыпки экологических троп или вольеров в зоопарке.

ВОПРОС РЕБРОМ

В Сети каждый год появляются комментарии активистов, выступающих против вырубки ёлок. Многие думают, что их валят в обычных лесах, однако на самом деле новогодние деревья выращивают в питомниках, созданных специально для этих целей под пристальным надзором комитетов лесного хозяйства.

- На западе пошли ещё дальше, - рассказал сайту KP.ru кандидат биологических наук, экс-редактор Красной книги города Москвы Борис Самойлов. - Они продают новогоднее дерево вместе с грунтом, чтобы покупатель после праздников высадил его в землю и дал вторую жизнь. Но с нашим климатом такое, конечно, не прокатит. После двух недель в тёплой квартире оно уже не приживётся на таком морозе.

Некоторые также считают, что ёлки можно рубить и в обычных лесах и делать это не во вред, а в качестве прореживания.

- Но в этом случае удаляются деревья с неправильными кронами и кривыми стволами, - напоминает Самойлов. - Они не подойдут для праздничных целей. Так что самый оптимальный вариант - это питомники. Человек, который заходит в дикий лес с топором и думает, что прореживает его, грубо нарушает закон. Верно определить, что рубить, а что оставить, могут только грамотные специалисты.

Часто звучат упрёки и по поводу самой главной ёлки в стране (в этом году её срубили в Щёлковском районе Подмосковья). Но в этом случае ель, как правило, выбирают в возрасте 90-100 лет - к этому времени хвойные деревья обычно завершают свой жизненный путь. К тому же на том же самом участке после вырубки старого дерева сажают целую плантацию новых елей. Некоторые из них, как знать, доживут впоследствии до такого же почтенного возраста.

ЦЕНЫ

Ель новогодняя (обычная, российская) - 1150 руб за 1 м.

Сосна отечественная - 1750 руб за 1 м.

Ель импортная (датская) - 3600 руб за 1 м.

Лапник - от 300 руб.

Подставка для ели - 600 руб.