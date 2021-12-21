«Пора возвращать шопинг-туры»: как воспользоваться обвалом турецкой лиры российскому туристу

Турецкая лира продолжает обновлять антирекорды стоимости. Фото: REUTERS

Турецкая лира ставит антирекорды. Всего за пару месяцев ее курс обвалился буквально вдвое - с 9 лир с небольшим за доллар в конце октября до 18 лир 20 декабря. Во вторник турецкая валюта стабилизировалась и отскочила вверх, но не факт, что надолго. Один из вопросов, который возникает, могут ли из этой ситуации извлечь какую-то пользу российские туристы? Страна популярная, поехать туда даже в нынешней коронавирусной ситуации не очень сложно, а тут еще вроде бы и рубль серьезно укрепился к турецкой лире. Чем не шанс для бюджетного путешествия?

- К сожалению, цены на путевки для россиян не изменятся, поскольку они привязаны к курсу евро, - говорит доцент, руководитель программы "Цифровая экономика" Института мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов (РУДН) Софья Главина.

На стоимости авиабилетов и отелей для самостоятельных путешественников турецкие «валютные качели» тоже не скажутся — и здесь все расчеты в долларовом или евровом эквиваленте.

Какие-то изменения могут произойти в перспективе — ведь затраты отелей в пересчете на евро уменьшились. Но не факт, что этот эффект не будет «скушан» ростом цен. У них там, в Турции, в связи с падением валюты он тоже зашкаливает. Поэтому про будущее лето — сезон, когда берег турецкий российских туристов волнует больше всего — эксперты осторожно говорят, что, мол, будем надеяться, что в евро путевки не подорожают.

А вот те, кого Турция интересует еще и в плане шопинга, очень даже сейчас могут выиграть.

- Если сложить выгоды от обмена рублей на лиры и потери из -за выросших цен — фактическая инфляция за последний год в Турции уже превысила 25%, а часть товаров подорожали еще заметнее — то российские туристы все равно должны оставаться в плюсе: лира к рублю в любом случае упала сильнее, чем подросли ценники. И качественной одеждой в турецких аутлетах по российским меркам сейчас можно закупиться очень дешево, - объясняет ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв.

- Дешевеет даже одежда известных иностранных брендов, цены на нее гораздо выгоднее, чем в Милане, да и попасть, например, в Стамбул теперь значительно легче, - подсказывает директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Это, конечно, не относится к туристическим базарчикам, где цены все равно называют в долларах или евро — там ничего принципиально не поменялось.

Еще одна категория выигравших — любители перезимовать в теплых местах, работая на удаленке. Турция, говорят, в этом сезоне пользуется особой популярностью.

- Но не стоит спешить менять рубли или доллары на местную валюту сразу по приезде на большую сумму, - советует Пётр Пушкарёв. - Дальше, из-за спекулятивной активности на бирже, курс лиры, скорее всего, продолжит опять смещаться в сторону ослабления, то есть и доллары, и рубли будут по отношению к лире в ближайшие недели дорожать, хотя уже, возможно, и медленнее. Поэтому выгодней всего менять наличную валюту периодически понемногу. Или, где можно, просто расплачиваться привязанной к рублю или к евро банковской картой, чтобы пересчёт в лиры всегда шёл по текущему актуальному курсу, и тогда можно не морочить себе голову снова каждый день на отдыхе этой проблемой.

КСТАТИ

Могут подешеветь турецкие фрукты и автозапчасти

Опосредованно от падения турецкой лиры есть шансы выиграть у россиян, которые вообще никуда ехать не собираются.

- Могут подешеветь турецкие фрукты и овощи, которые ввозятся в Россию, - радует Софья Главина.

Тут, правда, эффект может быть снижен из-за ограничений, который ввел Роспотребнадзор на продукцию ряда турецких поставщиков (ведомство утверждает, что там зашкаливают пестициды).

В списке товаров, которые к нам ввозятся из Турции и могут подешеветь, также автозапчасти, текстиль, обувь, некоторые стройматериалы, мебель (ее, правда, завозится немного).