Что турку кризис, русскому туристу — праздник: Как обвал лиры отразился на наших отпускниках

За 2021 год турецкая лира упала почти на 50%. Многие турки стараются побыстрее обменять национальную валюту на евро и доллары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная валюта Турции терпит крах. За этот год лира упала почти на 50%. 20 декабря за один доллар давали рекордные 18,01 лир, против 7,42 в начале января. Соответственно, и по отношению к рублю лира выглядит бледно: если 22 сентября за одну лиру по курсу российского ЦБ требовалось 8,5 рублей, то 22 декабря хватит и 5,3 рублей.

Судя по всему, турецкая валюта уже оттолкнулась от дна и пошла наверх. Но турки чуть ли не месяц жили в страшном стрессе, ведь при таком резком падении курса национальной валюты обесцениваются сбережения, а цены рвутся вверх. Но как оказалось, что турку смерть, русскому туристу настоящее раздолье.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ МИЛЛИОНЕРОМ

- Я часто бываю в Турции, но такого удачного путешествия у меня еще не было, - рассказала «КП» россиянка Алена, которая сейчас как раз отдыхает в Стамбуле. - Могу зайти практически в любой ресторан и не переживать, а не поседею ли я, когда увижу счет.

Правда, ситуация быстро меняется, и дело тут не в биржевых колебаниях или усилиях местного правительства.

- Люди жалуются, что закупочные цены пошли вверх, а значит, магазинам и кафе тоже придется менять ценники, - предсказывает россиянка. - Хотя турки всегда себе на уме, так что если могут, задирают цены бессовестно. Весной я купила в Стамбуле сумку за 180 лир, а сейчас за похожую пришлось торговаться и меньше чем за 250 мне продавать отказались.

Москвичка Татьяна, поехавшая в Турцию вместе с дочерьми на шоппинг, признается, что впервые чувствует себя настолько вольготно.

- Конечно, не миллионерша, но осознание, что можешь позволить себе многое, приятно греет, - замечает женщина. - Очень жаль турок, которые пребывают в панике. Для туристов сейчас лучшее время для шоппинг-туров. Магазины и фабрики еще не успели изменить ценник, поэтому можно закупиться с лихвой. А вот интернет-магазины некоторых брендов уже поменяли цены на сайтах.

ЗА «НАРОДНЫМ ХЛЕБОМ»

Пока туристы наслаждаются сказочным везением, местные жители опасаются нового скачка цен. Уже сейчас люди максимально закупаются продуктами, выстраиваясь в гигантские очереди. В соцсетях распространились видео, на которых жители турецких городах стоят за «народным хлебом», стоимость которого почти в 2 раза ниже рыночной благодаря муниципальным субсидиям.

Пока туристы наслаждаются сказочным везением, местные жители опасаются нового скачка цен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Лира не просто сильно, а очень сильно подешевела. И это разумеется сразу сказалось на ценах, - сетует жительница Стамбула россиянка Марина. - Первым подорожал бензин, а следом все остальное. Продукты дороже с каждым днем, причем это повышение не на 1-2 лиры, а довольно приличное. Даже симит (турецкий крендель - ред.), главный герой всех туристических фото, вместо 2,5 лир теперь стоит 3,5 лиры.

Поднялись цены и на аренду жилья и автомобили: в полтора, а то и два раза. После новогодних праздников ожидается рост стоимости проезда в общественном транспорте и на коммунальные услуги.

- Нужно уточнить, цены в долларах остаются практически без изменений, а в некоторых случаях стали даже чуть ниже. Большинство производителей и поставщиков товаров просто не успевают корректировать ценник и быстро реагировать на изменение курса лиры, поэтому сейчас можно приобрести некоторые товары по очень выгодной цене, - рекомендует украинец Александр, живущий в Анталье.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫ

В Российском союзе туриндустрии считают, что в скором времени стоимость туров в Турцию поднимется, несмотря на падение лиры. Как заметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, колебания курса не влияют на поток туристов из России. Большинство наших людей предпочитает пакетные туры, которые в ближайшей перспективе могут подрасти в цене.

- Стоимость услуг может подняться, потому что она будет обеспечиваться в валюте, подчеркнул Барзыкин. - Но пока это дает возможность нашим туристам эти услуги, товары и прочее более выгодно приобретать.

Организатор частных путешествий Ольга, вернувшаяся на днях из курортного городка Чиралы, отмечает, что не в сезон цены на поездки в Турцию традиционно снижаются. А вот на новогодние праздники и майские каникулы, напротив, неприлично вырастают.

- Турция по-прежнему доступна для россиян, но однозначно сказать, что она резко подешевела из-за падения лиры - нет, - признается Ольга, добавляя, что турбизнес не реагирует на изменение курса мгновенно. - Многие расчеты производятся в долларах, например, за отели и экскурсии. Ценник на них остается прежним. Основной удар по кошельку туриста - это авиабилеты. А они точно не подешевеют, а это определяет стоимость пакетных туров.

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