Путин исполнил еще одно детское желание

Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с 14-летним школьником из Подмосковья Марком Кобленевым. Благодаря участию президента РФ во Всероссийской акции "Елка желаний", мальчик получил в подарок гитару и годовой сертификат на обучение игре на этом инструменте. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

5 декабря на Международном форуме добровольцев Владимир Путин в четвертый раз присоединился к акции «Елка желаний». Президент пообещал выполнить три детских желания, выбранных случайным образом.

Одно из желаний было от 14-летнего Марка Кобленева из Московской области — мальчик попросил себе гитару. Но ему в итоге подарили не только музыкальный инструмент, но и сертификат на обучающий курс.

- Гитару показали? Нравится? - Путин позвонил, чтобы узнать впечатления школьника.

- Очень, - признался Марк.

- Нравится Высоцкий?

- И Цой, - добавил пацан.

Мама мальчика рассказала президенту, что живет с сыном у знакомой многодетной семьи. Путин пообещал в честь Нового года помочь им, поговорить с губернатором и подумать, что можно сделать, чтобы обе семьи жили в комфортных условиях.

- Спасибо, большое, что исполнили мечту и просто что позвонили, - заплакав, сказала по телефону мама школьника.

До этого Путин исполнил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья. Девочка Таня хотела побывать в Мариинском театре. После похода на представление президент поговорил со школьницей и пригласил её вместе с мамой в Москву на ледовое представление «Лебединое озеро».