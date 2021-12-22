Бастрыкин: мигранты за год совершили в России 33,5 тысячи преступлений

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев «опираясь на оценки экспертов, обозначил необходимость переработки миграционного законодательства на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению».

А мнения экспертов оказалось довольно категоричными. Они все чаще говорят о том, что само присутствие гастарбайтеров в таком количестве может стать реальной угрозой внутренней стабильности государства.

Тему растущей преступности трудовых мигрантов обсуждали на совещании с участием представителей всех силовых органов, а также руководителей министерства труда и социальной защиты, высшего образования и здравоохранения.

- С участием мигрантов стали чаще происходить грубые нарушения правопорядка, формируются экстремистские настроения, растет уровень террористической опасности. В ряде городов отмечены массовые драки с участием трудовых мигрантов, прибывающих из среднеазиатского региона. В целом за 11 месяцев текущего года правоохранительными органами расследовано более 33,5 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, из которых 30% - тяжкие и особо тяжкие, - привел тревожные цифры и факты глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Среди предложений участников прозвучала и необходимость «кодификации миграционного законодательства и четкого определения порядка учета мигрантов, включая геномную регистрацию, а также другие виды их контроля».

Отметим, что «особо тяжкие преступления» - это грабежи, изнасилования и убийства. То есть это прямая угроза здоровью и жизни граждан страны. Но благодаря нелегальной миграции, представителям бизнес-структур, представителям диаспор, адвокатам, приезжие все чаще ощущают свою безнаказанность. Вседозволенность приводит к еще более тяжким последствиям и преступлениям.

Это видят и чувствуют обычные граждане. По этой причине в России растет нелегальный оборот оружия. Россияне чаще стали покупать предметы для самообороны. В этом году с полок столичных антикварных магазинов, несмотря на цены, даже пропали кинжалы и сабли.

Согласно приказа МВД России с 29 декабря трудовым мигрантам России начнут выдавать новые патенты в виде карты с чипом. Новый документ регистрации будет иметь цветную фотографию владельца, серию и номер выданного патента, национального паспорта иностранца, ФИО, дату рождения, гражданство, ИНН, профессию и субъект России, где разрешено трудоустройство согласно полученного патента, наименование органа выдавшего патент, дата выдачи. После введения биометрии в патенты трудовых мигрантов, в следующем году планируют выдать им также удостоверения личности (будут похожи на ID-карты, которые выдаются трудовым мигрантам в большинстве стран Европы).

По мнению законодателей, депортированные за нарушения и преступления иностранцы больше не смогут возвращаться в Россию под другими документами (пока многие просто меняют на родине в своем имени одну букву и въезжают в Россию по новому национальному паспорту). Теперь, при каждом новом въезде в Россию им придется подтверждать свои биометрические данные.

По мнению МВД России только после введения этих мер можно будет говорить о контроле за миграционными потоками.

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