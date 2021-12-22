Лавров: «Россия и НАТО начнут переговоры о безопасности в январе»

Министр заявил, что Москву слишком долго обманывали и теперь Кремль требует юридических гарантий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по поводу предложений России о новых механизмах коллективной безопасности должны пройти уже в начале следующего года. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу RT.

- Что касается реальной реакции, то я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы, - отметил глава МИД, однако, по его мнению, «переговоры не могут быть бесконечными».

Как рассказал Лавров, «в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками».

- Конечно, вопрос у многих возникает «А что если?», - пояснил министр. - У самих американцев есть свои озабоченности, мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили.

При этом Москва будет обсуждать вопрос обеспечения безопасности не только с Вашингтоном, но и с другими сторонами.

- Мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа - проекта соглашения между Россией и странами НАТО, - заявил Лавров, подчеркнув, что РФ планирует «вынести вопрос о гарантиях безопасности и на площадку ОБСЕ».

Глава дипломатического ведомства отметил, что «нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте Россия – НАТО». Теперь в Москве не намерены повторять ошибок.

- На этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем на юридически обязывающих гарантиях, при понимании в то же время, что Запад, если ему захочется, может и юридические гарантии нарушить и выйти из этих договоренностей, как это бывало и с договором по ПРО, с ДРСМД, договором по открытому небу. Но, тем не менее юридические гарантии несколько сложнее заматывать и забалтывать чем устные и политические зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе и будем делать все, чтобы нас поняли, - заявил министр.

- Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным, - подытожил Лавров.