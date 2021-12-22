Суд по делу о крушении Боинга МН17 в Донбассе: Обвинение просит пожизненный срок для четырёх граждан России

Расследование, в основу которого легли показания анонимных свидетелей, длилось больше семи лет. Фото: REUTERS

«Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были приговорены к пожизненному заключению за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек», - объявила на суде прокурор Манон Риддербекс.

Нидерландская прокуратура на процессе в Гааге по катастрофе Боинга МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года озвучила свои «хотелки» в отношении виновных, по ее мнению, в катастрофе пассажирского лайнера.

Семь с половиной лет велось расследование, в основу которого легли показания анонимных свидетелей, личность которых невозможно установить, потому что она засекречена. Сомнительные экспертизы, в которых были проигнорированы доводы производителей ракетного вооружения, поразившего Боинг. Хотя документально подтверждено, что Боинг был сбит ракетой, состоявшей на вооружении украинской армии…

По итогам расследования, обвинение затребовало пожизненный срок для четырёх граждан России, которых обвинили в гибели "Боинга". Фото: REUTERS

Голландская прокуратура выдала ордер на арест подозреваемых, не взирая на доводы российских компетентных органов, которые опровергают доводы Гааги. Теперь в марте сторона защиты должна представить свои контраргументы. Которые, впрочем, зная пристрастность суда по Боингу и то, что все доказательства причастности к катастрофе украинской стороны следствием все эти годы старательно отметались и замалчивались, вряд ли перевесят показания стороны обвинения.

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