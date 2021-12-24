«Украденная» яйцеклетка: Миллиардерша, пытавшаяся удержать молодого мужа, оказалась не мамой, а бабушкой «их ребенка»

Ольга Миримская во время интервью ютуб-каналу «На Рублевке & Новой Риге Life». Фото: YouTube

Это была любовь. Несмотря на разницу в возрасте. Ему 22 года, ей - 44.

Тогда, в 2007-м, у Ольги Миримской был не самый простой период в жизни. С одной стороны, она успешная бизнесвумен, член совета директоров компании «Русский продукт» (выпускает каши и супы быстрого приготовления, чипсы и проч.). С другой - самый разгар судебных разбирательств вокруг мужа, Алексея Голубовича, отца троих ее детей. Голубович был одним из акционеров скандально известного «ЮКОСа», его обвиняли в отмывании денег, он несколько лет скрывался за границей, в итоге был арестован в Италии и ждал экстрадиции на родину. Однако в конце концов дело против него было закрыто.

И вот в разгар этих событий Миримская знакомится с однокашником своего старшего сына по Стэнфордскому университету Николаем Смирновым. Он - тоже из небезызвестной семьи. Родители Николая - программисты, основавшие после развала СССР компанию «Центр Финансовых Технологий» (сегодня программы ЦФТ используются во всех российских банках, а самая известная разработка компании - система международных денежных переводов «Золотая Корона»).

И вот завертелось. Говорят, влюбленные купили яхту за 5 миллионов долларов, путешествовали на ней по миру, ловя красивые закаты и бризы. В общем, ни в чем себе не отказывали.

ПИСЬМО ОТ НЕЗНАКОМКИ

- Николай потом говорил, что совершенно искреннее влюбился. Ольга - очень яркая, опытная, искушенная во всех смыслах женщина, - рассказывает источник. - Миримская и Смирнов стали жить вместе. Хотя Николай был всего на 9 лет старше младшей дочери Миримской и Голубовича, фактически он стал школьнице отчимом. Николай тогда уже возглавил семейную компанию «Золотая Корона». Жили влюбленные именно за его счет.

С Алексеем Голубовичем бизнесвумен развелась лишь в 2012-м. Но со Смирновым официального брака никогда не было.

- Примерно в то же время Ольга начала говорить, что хотела бы родить от Смирнова ребенка. Заговорили о процедуре ЭКО. Весь 2013 год они ездили в клинику, но ничего не получалось.

Ольга поняла, что отношения дали трещину - Николай явно стал обращать внимание на более молодых женщин. В сентябре 2014-го она внезапно объявила, что есть сурмама, которая уже вынашивает их будущего малыша. (Семя Смирнова оставалось замороженным в клинике с 2013 года).

В итоге Николай все-таки ушел от Ольги. А через несколько месяцев получил на электронную почту письмо: «Здравствуйте. Я суррогатная мама. Умоляю вас о встрече. Меня угрожают уничтожить…»

2016 год. Соня Миримская в аэропорту Шереметьево. Справа - Ольга Миримская. Фото Яны ЛАНТРАТОВОЙ

НЕ МАМА, А БАБУШКА

- Сурмамой оказалась крымчанка Светлана Безпятая. Она рассказала, что на самом деле яйцеклетка, которая использовалась для искусственного оплодотворения, была взята не у Ольги Миримской, а у ее дочери Натальи!

Еще Безпятая сообщила, якобы Миримская после разрыва со Смирновым заявила ей: «ребенка можешь оставить себе». Но через пару месяцев передумала. Она потребовала записать ее матерью новорожденного.

Безпятая, по ее словам, отказалась. После этого начала получать угрозы. Потому и обратилась за защитой к Смирнову.

Когда сурмама родила, Смирнов и Миримская приехали в лабораторию и сдали кровь для ДНК-теста. И анализ подтвердил, что Ольга является новорожденной бабушкой, а не матерью! (Материалы есть в распоряжении редакции, - Авт.).

Сурмама получила свидетельство о рождении дочери, в котором фигурировала как мать. Миримская же потребовала, чтобы ребенка отдали ей. Николай Смирнов принял решение оградить суррогатную маму от прессинга своей бывшей. Он оплатил Светлане, ее мужу, их старшему ребенку и новорожденной девочке перелет на Кипр - Безпятые стали жить в арендованном для них доме. Николай нанял им охрану и адвоката.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕВОЧКИ

А Ольга Миримская отправилась писать заявления в Следственный комитет. Она добилась возбуждения уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Торговля людьми». В преступлениях обвинила сурмаму и Николая.

Перед Смирновым замаячила перспектива получить реальный срок до 15 лет. Миримская же заявила, будто ее бывший сожитель купил ребенка у сурмамы за 800 тысяч рублей. Правда, в своих заявлениях она умалчивала, что сама является вовсе не матерью, а бабушкой, но вот Смирнов - отец ребенка.

Семья Безпятых провела на Кипре почти полтора года. Безпятая попыталась уехать домой через Северный Кипр, но ее задержали. Их с ребенком перевезли в Стамбул, а уже там, девочку отобрали у сурмамы. Как утверждают адвокаты Смирнова, «крепкие кавказские бойцы, которых Миримская отправила за ребенком». Сложно сказать, каким образом девочку перевезли через границу незнакомые дяди. На тот момент не было решения суда, которое закрепляло бы право Миримской на ребенка.

С тех самых пор девочка живет у бабушки Оли, которую считает своей мамой, а сестрой называет биологическую маму - Наталью Голубович, старшую дочь Миримской.

Расследование по делу о купле-продаже вел следователь СК Юрий Носов. Спустя два года он пытался передать дело в суд, но прокуратура вернула его на доследование. В документе за подписью тогдашнего Генпрокурора Чайки указано: «обвинение строится на предположениях о совершении преступления».

Генпрокурор Чайка возвратил дело на доследование.

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ

Безпятная все время, что шло расследование, настаивала - с ней никогда не заключался договор о суррогатном материнстве, а сперма Смирнова использована втайне от него самого. Адвокаты сурмамы предоставили следователю Носову квитанцию о том, что 235 тысяч рублей аванса, которые Миримская выплатила сурмаме, были возвращены за два месяца до возбуждения дела.

В свою очередь, Ольга Миримская передала следователю копии сразу трех заявлений об участии сурмамы в программе (они также есть в распоряжении редакции). Вот только оригиналов никто никогда не видел. А в копиях подписи Безпятой - как будто размножены в фотошопе. В 2018-м другие следователи (по другому делу, уже против самой Миримской) проведут технико-криминалистическую экспертизу. Специалист четко указал: три разные копии одного и того же документа, благодаря которому Миримскую признали «матерью», смонтированы.

Примерно в это же время, новый Генпрокурор Игорь Краснов снова отказал следствию передавать дело против Безпятой и Смирнова в суд. То есть за пять лет следователь так и не смог собрать доказательств.

ВЗЯТКА МАШИНАМИ

Как выяснилось, все это время Ольга Миримская и следователь Носов находились под прицелом спецслужб. Доказательства их особой «дружбы» собирали в течение нескольких лет.

Задержание Миримской с Носовым было стремительным: 15 декабря 2021 года возбуждено уголовное дело, через день обоих задержали, еще через день Басманный суд их арестовал. Миллионершу обвиняют в даче особо крупной взятки, следователя - в получении. Обоим грозят сроки от 8 до 15 лет плюс 70-кратный штраф (227 миллионов рублей).

Миримская и Носов после ареста. Фото пресс-службы Басманного суда

- По версии следствия, бизнесвумен дала взятку Носову за то, чтобы он возбудил и расследовал уголовное дело, игнорируя многие важные детали, - сообщил kp.ru источник в следствии. - Например, изначально решающее значение имели результаты ДНК-экспертизы, которые подтверждали, что Миримская является не матерью, а бабушкой ребенка, а Смирнов отцом. В таком случае дело против него и сурмамы вообще не могло быть возбуждено. Но Носов закрыл на это глаза. Теперь понятно, почему.

Фрагмент заключения ДНК-экспертизы.

- В какую сумму оценивается взятка?

- На данный момент речь идет о сумме 3 миллиона 250 тысяч рублей. Столько стоили два японских автомобиля, которые Миримская купила Носову. По версии следствия, оба автомобиля следователю передавали подчиненные Миримской, которых этот же следователь по нескольку раз допрашивал. То есть посредники точно осознавали, что участвуют в преступлении. Впрочем, по версии следствия, одними только машинами «благодарности» не ограничивались. Расследование продолжается.