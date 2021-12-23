«Россию нельзя победить!»: Какие уроки вынес Запад из пресс-конференции Владимира Путина

Ведущие мировые СМИ, еще не дожидаясь окончания ежегодной пресс-конференции российского Президента, стали публиковать материалы, цитируя главные итоги мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущие мировые СМИ, еще не дожидаясь окончания ежегодной пресс-конференции российского Президента, стали публиковать материалы, цитируя главные итоги мероприятия. Некоторые из них вели прямую трансляцию, оперативно публикуя на своих сайтах, а также делали прямые включения в своих новостных выпусках из московского «Манежа».

По географии этих изданий легко отследить – какие аспекты внешней и внутренней политики России волнуют те или иные части света.

Пожалуй, самый повторяющийся заголовок, использованный редакторами в разных уголках Земного шара – это слова Владимира Путина – «Россию нельзя победить!».

Именно эту цитату использовала британская медиакорпорация BBC, удостоившаяся отдельного внимания Путина, упомянувшего о «тех, чьи интересы BBC обслуживает».

В Западной Европе и Новом свете газетчиков волновала реакция Москвы на те предложения по обеспечению собственной безопасности, которые она озвучила несколько дней назад, а также риски возникновения нового военного конфликта в Европе.

- Путин видит позитивную реакцию США на предложения России по обеспечению безопасности, – удовлетворенно констатировал французский телеканал France 24.

- Путин сказал, что Россия не хочет никаких военных действий, – цитирует российского главу государства американский телеканал CNN.

Еще один американский телеканал, Fox News без купюр выдал в эфир как вопрос, обращенный Путиным к Америке: «Это мы размещаем ракеты вблизи границ США?», так и его ответ: «Нет, это США пришли к нам домой со своими ракетами».

Под этим материалом, несмотря на ранее утро в США, немедленно появились сотни комментариев пользователей Интернета:

- Обеспокоенность Путина очень разумна, и американским интересам очень мало способствует вступление Украины в НАТО. (TooManyWars)

- Я согласен с Путиным (не забивайте меня камнями). Сфера влияния России нарушена. Это не Советский Союз… НАТО - это анахронизм 70-летней давности, оставшийся после Второй мировой войны. (BlueBoomerang)

Сотни комментариев и под аналогичным материалом британской The Daily Mail:

- Как насчет того, чтобы Европа решала свои проблемы? К черту Байдена, это не наше дело и не наша сфера влияния. (Julido59)

Всегда славившиеся точностью своих оценок немцы признают: «Россия будет действовать так, как того требуют интересы ее безопасности». Такую оценку итогам пресс-конференции российского президента дал немецкий «Шпигель».

Никогда не славившаяся своими симпатиями к России The New York Times, честно сообщает, что «Путин [в ходе пресс-конференции] резко критиковал Запад за рост военной напряженности в военной Европе». Издание не только публикует без купюр эту критику, но и оставляет ее без ответа, признавая тем самым ее обоснованной.

Израильский новостной портал Newsru обратил особое внимание на то, что российско-китайские связи углубляются, а отношения Москвы и Пекина российский президент считает достойным примером.

Разумеется, что и в самой Поднебесной этому придают огромное значение. Китайское новостное агентство «Синьхуа» по итогам пресс-конференции делает вывод, что российско-китайское сотрудничество «является стабилизирующим фактором на международной арене».

Не был обойден вниманием и экономический блок. Агентство экономических новостей Bloomberg, ссылаясь на собственные данные и ответы российского президента, заявило, что «Россия предотвратила [экономический] кризис».

МНЕНИЕ

Самые удобные вопросы Путину задали западные журналисты

Пресс-конференция президента России опять дала возможность устроить политический ликбез для наших «партнеров» (подробности)