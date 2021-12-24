Вопрос дня: Какие озвученные темы вы считаете самыми важными?

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Мне показалась важной стабильная позиция президента по всем ключевым вопросам. И его подготовленность к пониманию региональных вопросов, которые точно не в федеральной повестке. Проблемы правозащиты интересов граждан он поставил как приоритетные. Собчак повторила вопрос про пытки, который обсуждался на СПЧ. Его решение - это серьезное юридическое событие в уходящем году.

Александр РАР, научный директор Германо-российского форума:

- Путин продемонстрировал свой фирменный политический стиль: он старается ответить на все вопросы, обратиться к простым людям и донести важные месседжи. Он дал позитивные прогнозы на будущее. И в сотый раз объяснил, как он видел развитие ситуации на Украине в 2014-м, хотя на Западе это рассматривается по-другому. Важным был ответ на вопрос Би-би-си - что для России неприемлемо вхождение Украины в НАТО и притеснение там русскоязычных.

Владимир ЖАРИХИН, замдиректора Института стран СНГ:

- Самое главное - президент пожертвовал своим безусловно мощным политическим темпераментом и сознательно занимался психотерапией. Он был спокоен. После двух лет ковида, после всех обострений с Западом людей надо было успокоить. И он это сделал. Он был уверен в себе и показывал, что все нормально, жизнь продолжается, несмотря ни на что.

Александр ШАТИЛОВ, декан факультета социальных наук Финуниверситета при Правительстве РФ:

- В этом году превалировала социально-экономическая тематика, но стержневым был вопрос о взаимоотношениях с Западом. Он поднимался в достаточно острой форме. Путин заявил о том, что Россия не даст Западу времени, чтобы заболтать важные для нас вопросы, и что он потребует гарантий здесь и сейчас. Что касается поддержки конкретных городов, то бюджетные обещания были озвучены, но это не стало традиционной раздачей слонов.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ:

- От большинства вопросов я не в восторге. Я бы выделил три из его ответов. Первое - то, что он сказал по поводу Украины с деталями, которые многие пропустили мимо ушей: что Путин в 2014-м лично уговаривал украинское руководство не разжигать вооруженный конфликт. Второе - жесткий ответ на вопрос Sky News о нападении на Украину. И третье - о политике Европы. Приятно, когда дураков называют дураками. Жаль, никто не спросил о том, как Путин предполагает расшифровывать свою формулу о здоровом консерватизме.