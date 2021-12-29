Эксперты по здоровому сну объяснили, почему подушка должна быть «умной»

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Современный мир задает нам такой ритм, что сладко и вдоволь выспаться для многих недосягаемая мечта. Работа, заботы о доме, стрессы, пробки, интернет – все это забирает львиную долю нашего времени, а ведь ученые давно посчитали, что для восстановления сил организма человеку нужно проводить в постели от 6 до 8 часов в сутки.

Но как быть, если на сон приходится меньше времени, и можно ли в такой ситуации восполнить запасы энергии? Эксперты по здоровому сну полагают, что можно, но многое в этом вопросе зависит от целого ряда факторов: персональных особенности организма человека, соблюдение гигиены сна, температурного и шумового режима, качества постельных принадлежностей (матрас и подушка должны быть должной жесткости и подходить спящему).

Последняя играет роль первой скрипки в данном вопросе, ведь во многом именно от подушки зависит качество сна, профилактика остеохондрозов, отличное настроение и сохранение молодости. К выбору этого аксессуара стоит отнестись с особым вниманием, чтобы в дальнейшем не столкнуться с серьезными проблемами.

Ученые из самых разных уголков земли не раз доказывали, что недостаток сна ведет к нарушению здоровья. Например, исследователи Колорадского университета в Боулдере доказали, что недостаток сна ведет к проблемам с сердцем. Причем возникают они даже у тех, кто придерживается здорового образа жизни и регулярно занимается спортом.

В свою очередь американские специалисты по антиэйдж-терапии из университета Бостона посчитали, что если на протяжении нескольких лет отводить на ночной сон меньше пяти часов, то появляется риск состариться на 10 лет раньше!

К тому же, у тех, кто постоянно не высыпается, снижается чувствительность к гормону инсулину. А он, как известно, отвечает за нормальный уровень сахара в крови. Последствия недосыпа можно перечислять еще долго: здесь и ожирение, и расшатанные нервы, и даже затяжные депрессии.

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Как уже говорилось выше, в вопросах качественного сна важную роль играет подушка. Но далеко не каждая из них может обеспечить полноценный отдых. Недавно мы разбирали, как пухо-перьевые подушки могут навредить человеку. Теперь рассмотрим альтернативу «бабушкиному варианту» – современные изделия с синтетическими наполнителями.

Времена, когда люди клали под голову камни или набитые соломой тюки, давно канули в лету. Современные подушки – это результат многолетних исследований, тщательных расчетов и совместных разработок технологов и врачей. Они отвечают не только за удобство, но и за качество сна.

Сегодня подушки могу быть наполнены синтетическим полиэфирным волокном, анатомической пеной либо латексом, специальным гелевым составом, который дает охлаждающий эффект.

Не секрет, что пухово-перьевые подушки – отличный дом для пылевых клещей, а продукты их жизнедеятельности могут спровоцировать развитие аллергии. Большинство технологичных наполнителей является неблагоприятной средой для развития микроорганизмов, что на руку человеку: во-первых, можно не опасаться неприятных соседей; во-вторых, исключен фактор развития аллергии.

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Эксперты компании «Аскона» – крупнейшего в России и Восточной Европе производителя и ритейлера товаров для здорового сна – помогут нам разобраться в многообразии современных подушек и подскажут лайфхаки для выбора идеальной модели. Акцент сделаем на «умных» подушках с пеной с эффектом памяти и подушках с гелем с охлаждающим эффектом.

Подушка из пены с «эффектом памяти». Это изделие из специальной пены, внутри которой множество мелких шариков воздуха, разделенных специальными мембранами. Материал на ощупь пористый, упругий, сложный к сминанию.

Как это работает: под действием температуры тела подушка сжимается и обволакивает контуры шеи и головы. Умный наполнитель не оказывает пружинного эффекта, за счет чего шейные позвонки полностью расслабляются, снимается мышечная усталость, человек чувствует себя полностью отдохнувшим.

Вот несколько примеров того, за счёт чего принадлежности для сна заслуживают звание инновационных. Революционная разработка «Аскона» – материал NeoTaktile, пена с «эффектом памяти», которая быстро подстраивается под форму тела, благодаря чему отдых на подушках с таким наполнителем становится намного комфортнее. А пена с «эффектом памяти» NeoTaktile с угольными вставками Black Diamond ещё и препятствует скоплению пыли и росту бактерий, поглощает запахи. Модели с чехлом из трикотажа с эффектом охлаждения Adaptive способны распределять излишнее тепло, и спать на них – не жарко. Если на чехле подушки есть 3D сетка – значит, внутри неё будет скапливаться меньше влаги, и она будет служить дольше. Эти и другие технологии для комфортного сна предусмотрены в подушках серии Technology.

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Как правильно выбрать анатомическую подушку: прежде всего стоит помнить, что анатомические подушки бывают нескольких видов форм. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную поддержку головы и шейных позвонков во время сна и помочь верхней части тела расслабиться.

В вопросе выбора важно отталкиваться от физиологических особенностей организма.

Мягкие подушки подходят для людей, которые предпочитают спать на животе, а жесткие – для любителей спать на боку. Для классического сна на спине лучше выбирать постельные принадлежности средней жесткости и с валиками разной высоты.

Перед покупкой рекомендуется испытать подушку в действии, так что не стесняйтесь лечь на нее. Голова должна быть вровень с телом, чтобы сохранялись естественные изгибы позвоночника.

Обратите внимание на ширину плеч – этот параметр влияет на высоту подушки. Чем они шире, тем выше будет постельная принадлежность.

Важно: подушка не должна попадать под плечи, она призвана поддерживать голову и шейной отдел позвоночника.

Мой идеальный сон

Получается, подушка может как навредить, так и сделать даже непродолжительный отдых максимально продуктивным. Поэтому к выбору данного товара нужно относиться с особым притязанием.

На сайте компании «Аскона», посвященном качеству сна, можно узнать подробнее различные факты о подушках. А на сайте интернет-магазина – воспользоваться конструктором по подбору подушек, указав материал наполнителя, размер подушки, возраст и привычную позу для сна, сортируя подходящие варианты по цене.

Подводя итог нашего обзора, можно с уверенностью сказать, что выбор в пользу инновационных материалов – это решение современного человека, который заботится о своем здоровье и благополучии всех членов семьи.