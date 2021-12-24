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Общество24 декабря 2021 14:50

Про новую «клятву горняков» в Кузбассе: шахтеров обязали взять ответственность за ЧП на себя

Шахтеры Кузбасса должны принять новую клятву горняка до 30 декабря 2021 года
Оксана КРУЧЕНКО
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Решение властей Кузбасса ввести для шахтеров обязательную клятву горняка в шахтерской среде приняли неоднозначно.

Решение властей Кузбасса ввести для шахтеров обязательную клятву горняка в шахтерской среде приняли неоднозначно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение властей Кузбасса ввести для шахтеров обязательную клятву горняка в шахтерской среде приняли неоднозначно. В постановлении правительства региона от 23 декабря сказано, что эта торжественная речь, которая должна произноситься в соответствующей праздничной обстановке, на фоне флагов России и Кузбасса, в присутствии представителей муниципальной или областной администрации (на предприятии, в здании администрации или в любом памятном месте Кузбасса) призвана, ни много ни мало, обеспечить безопасность горняков. Через их личную ответственность.

«Для того, чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий, мы в Кузбассе, посоветовавшись с горняками, совместно решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы для них, - похвастался проделанной работой в соцсетях заместитель Губернатора Кузбасса Андрей Панов. - Произносить клятву Гиппократа – торжественная обязанность каждого будущего врача, это символ готовности торжественно служить и помогать людям. Присяга – неотъемлемая часть службы для солдата. Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег».

Текст клятвы чиновники тоже разработали:

«Я перед лицо своих товарищей торжественно клянусь:

- быть достойным профессии шахтера,

- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

- неукоснительно соблюдать правила безопасности, быть требовательным к себе, к своим товарищам и подчиненным,

- не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья,

- стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте,

- не допускать сокрытие аварий и несчастных случаев на производстве,

- уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи,

- честно трудиться на благо Кузбасса».

Согласно постановлению, подписанному замгубернатора региона Пановым, «принимать присягу» горняки, которые только устраиваются на работу должны в течение пяти дней. А для уже работающих шахтеров чиновники определили срок, в который они обязаны поклясться перед лицом своих товарищей. Инженерно-техническим работникам (ИТР) выделили всего три дня: с 28 по 30 декабря все ИТР кузбасских шахт и горнодобывающих предприятий должны пройти процедуру «инициации». Рабочим же дали побольше времени. Они обязаны дать клятву горняка до 28 февраля 2022 года.

- Инициатива по времени неуместна, - считает председатель Независимого Профсоюза Горняков России Александр Сергеев. - Еще не прошло 40 дней со дня гибели наших товарищей на шахте «Листвяжная», и проводить какие-либо торжественные мероприятия типа «принятия клятвы горняка» - неэтично! Плюс, подобная «клятва» не предусмотрена ни Конституцией, ни законодательством страны. Соответственно, принуждение к принятию «клятвы» является нарушением. И действия заместителя губернатора Кузбасса незаконны и создают излишнюю психологическую напряженность в трудовых коллективах. Судя по тексту «клятвы», это продуманное, заблаговременное возложение ответственности за любое ЧП на рабочих и ИТР. Принятием «благородной клятвы» не решаются проблемы соблюдения промышленной безопасности и охраны труда. Как написал в соцсетях одни горняк: "а владельцы, администрация шахты клянутся достойно оплачивать труд шахтера?"

О РАЗНОМТрагедия на шахте Листвяжная в Кемеровской области 25 ноября 2021