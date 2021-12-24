Брошенный женой Григорий Лепс покинул Россию Фото: СОЦСЕТИ

Григорий Лепс после развода со второй женой Анна Шаплыкова уехал из России. Певец решил отвлечься от навалившихся проблем в Италии, где у него роскошная вилла. Он показал, с кем проводит время.

Григорий Лепс болезненно переживает разрыв с Анной Шаплыковой. Он срывал премьеру песни, попадал в больницу с гипертоническим кризом, а потом шокировал поклонников "признанием об эрекции" прямо во время концерта. Народ сильно переживал за кумира. Чтобы прийти в себя, артист на днях отменил все дела и улетел в Европу.

В путешествие он отправился не один, а в компании старшей дочери Инги. Мамой 37-летней красавицы является первая жена Григория. Со Светланой Дубинской он познакомился во время учебы в Сочинском музыкальном училище.

Будущая звезда эстрады осваивал игру на ударных, а его избранница мечтала стать певицей. Когда они поженились, то жили с родителями певца в небольшой квартирке.

Прожив в браке всего пару лет, Светлана с дочкой ушла от Лепса. Бывшие супруги не поддерживают отношений. А вот с дочерью артист общения не прерывал. Он помогал наследнице финансово, отправил учиться в Лондон. Инга мечтала выучить английский язык, Ходила на дополнительные занятия. Девушка получила степень бакалавра СМИ и коммуникаций, а также степень магистра истории искусств.

В 2013 году девушка поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Два года она жила в авральном режиме без выходных и каникул. Получив образование, вернулась в Россию.