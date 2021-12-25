Зеленский послал украинских дипломатов в наступление на союзников. Реакция уже есть

Владимир Зеленский и от дипломатов потребовал наступательной тактики. Фото: REUTERS

Пройдет какая-то пара недель, и мир содрогнется. Он встретится с новой украинской дипломатией – амбициозной, наступательной, быстрой, бойкой, лишенной интеллигентских комплексов и заморочек. Именно такую задачу поставил недавно Владимир Зеленский украинским послам в других странах, собрав их на попрыгушки через костер и поедание шашлыка в своей резиденции в Ивано-Франковской области. Но перечисленное было лишь, что называется, культурной программой, а основным стал инструктаж дипломатов.

- Мы живём в новой реальности, где глобальные изменения происходят каждый месяц, каждую неделю, даже каждый день. И не надо быть Генри Киссинджером, чтобы дойти до простого вывода – в этих условиях мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики, - объяснил Зеленский украинским дипломатам практически на пальцах поставленную задачу. - Я хотел бы остановиться на четырёх основных вещах. Первая – это скорость. С надменно-консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать бойкой, динамичной, и быстрой. Мы хотим как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в ЕС в ближайшие годы, и получить очень чёткую, конкретную перспективу от НАТО в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна вторая вещь – креативность. Желание быстрого результата вынуждает нас искать все возможности для его достижения.

- Третья вещь – амбициозность мыслей, форматов, идей. Это лицо нашей страны. Надо избавиться от негативного, пессимистического мышления. Избавиться от слов «это невозможно», «этого не будет», «это не для нас». Лишиться комплекса страны третьего мира, - продолжил Зеленский инструктировать послов, но тут его опять занесло. - Мы имеем великую историю, и много раз об этом говорили – тысячелетнюю историю нашей государственности. Надо продолжить утверждение Украины региональным лидером путём малых союзов, инициатив, стоит строить новую реальность, где Украина не шестая слева, а драйвер и лидер процессов.

То есть посланцы Киева теперь будут клянчить деньги и всяческую допомогу, апеллируя к "тысячелетней истории" (чего именно, рейха что ли - ?) и с выражением наглого, но счастливого слабоумия на лице.

Не все разделили оптимизм своего вождя и руководителя. Посол Украины в Германии Андрей Мельник чуть было не начал плакать, объясняя, с какими трудностями он столкнулся, реализуя задачу перестроить украинскую дипломатию на наступательный лад.

- Буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять", - пожаловался Мельник и еще более разоткровенничался, что частенько в ответ на озвученные им инициативы "покаяться Германии перед Украиной", дать Киеву гарантии, оружие и денег, ввести самые жесткие санкции против Москвы и отказаться от того же "Северного потока – 2" и от любых отношений с Россией, он получает ответ, который интеллигентно можно выразить словами: "Иди гуляй, мы лучше знаем". Из слов Мельника вырисовывается алгоритм, что он сначала, что-то озвучивает в МИДе ФРГ, где ему вежливо объясняют, почему Германия не будет удовлетворять его хотелки, а потом он идет в газеты и начинает устраивать то, что называется дипломатическим скандалом. В таком случае большим успехом украинской дипломатии можно признать тот факт, что Мельника Берлин до сих пор не объявил персоной нон-грата. Вероятно, из-за исключительной наступательности Мельника. Или немецкого долготерпения, поскольку в любой другой стране такого посла уже отослали бы на Родину для "консультаций".

Между тем, Владимир Зеленский своим примером показал пример будущей наступательности украинской дипломатии и результативность такой тактики (результативность – это четвертый камень в фундаменте новой украинской дипломатической философии).

- Италия может сказать свое слово, которое точно услышат в Москве и не смогут проигнорировать, - заявил он 14 декабря, призывая Рим обрушить кары небесные, то бишь европейские на Москву. И что вы думаете? Прошла всего неделя, и премьер-министр Италии, услышав этот призыв, немедленно на него ответил и призвал не вводить против России никаких санкций. Евросоюз, по его словам, сейчас не в том состоянии, чтобы заниматься такими глупостями.

Результат? Еще бы! Конечно, не совсем такой, на какой рассчитывал Зеленский, но результативность наступательности отрицать невозможно. Зеленскому теперь остается одно из двух: либо вычеркнуть Италию из списка "Друзей Украины", либо призвать украинских заробитчанок в Италии объявить "забастовку сиделок", пока итальянское правительство не придет в чувство.

Глядя на новую тактику и обещанную наступательность украинской дипломатии, ближайших соседей Украины в Европе начинает охватывать некоторая дрожь. Так, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшаве надо выстроить забор не только на границе с Белоруссией, но и с Украиной.

И, знаете, если по-честному, то мы его понимаем.