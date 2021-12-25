Марину Зудину упрекнули в том, что она держит невестку в тени

Внучку Мию Марине Зудиной подарил сын Павел Табаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Красота в гармонии….Младшая из женщин в семье», - подписала Марина Зудина фото, на которой её внучка Миа (девочке год и 4 месяца) на руках у своей мамы Софьи Синициной. Соня почему-то не смотрит в камеру.

Как уже не первый раз подметили поклонники актрисы: Миа очень похожа на Олега Павловича Табакова, своего деда. Просто копия! «Пусть растет здоровенькой, красивой; будет счастливой! И пусть будет - такой же талантливой, - как ее знаменитые бабушка, и дедушка!», - пожелали они.

Софья Синицына с самого рождения Мии публиковала ее снимки, но предпочитала не упоминать, кто ее отец. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но нашлись и критики, которые удивились, почему Софья Синицына все время как будто в тени звездной семьи. Вот и на этот раз она отвернулась от объектива.

Зудина сразу же оправдалась, у нее болезненное отношение к критике: «Соня - актриса и самодостаточна! Мама не может быть в тени».

О том, что у Марины Зудиной появилась внучка, стало известно еще летом, хотя её сын Павел Табаков скрывал от общественности, что стал отцом. Его дочь от актрисы Софии Синициной родилась в августе 2020 года. Девочку назвали Мией.

В День матери Марина Зудина делилась снимком своего сына Павла Табакова и внучки Мии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зудина пообещала быть для неё подругой и веселой бабушкой: "Я не тот родитель, который довлеет над ребенком, у нас нет дистанции. Наверное, я и бабушкой такой же буду. Друг - это человек, которому можно довериться, и эти отношения самые важные. Воспитывают пусть родители, а мы будем тусить!".

Тем не менее посты о своей внучке она выставляет редко. И пока что тусит в основном со своей дочерью Машей Табаковой.