Новый Бермудский треугольник появился на границе с США

У пустыни Чиуауа на границе США и Мексики дурная слава. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пустыня Чиуауа, расположенная на территории трех штатов США и пяти штатов Мексики, стала последним пристанищем для десятков мигрантов, пытавшихся с помощью контрабандистов пересечь границу.

Несмотря на усилия поисковых служб, о людях больше ничего не слышали.

Многие из жителей Мексики в поисках лучшей доли пытаются незаконно пробраться в Соединенные Штаты, и на этом у мексиканских контрабандистов построен целый прибыльный бизнес.

Однако далеко не все из тех, кто заплатил немалые деньги за нелегальное пересечение границы доходят до конечной точки – многие из путешественников пропадают на территории обширной пустыни, разделяющей государства.

Мексиканские чиновники утверждают, что за последние два года в пустыне Чиуауа, которую уже окрестили новым Бермудским треугольником, бесследно исчезли как минимум 35 человек и охотно соглашаются с тем, что пропавших может быть в разы больше, поскольку далеко не обо всех случаях становится известно властям.

Пересечь пустыню самостоятельно – дело почти безнадежное. И виной тому не только суровый климат, который неотступно преследует нелегала в течение нескольких дней переход, но и клановые войны, которые на территории Чиуауа ведут контрабандисты.

На данный момент власти Мексики разыскивают 12 человек, которые исчезли в пустыне. Из всех путешественников уцелел лишь 12-летний мальчик, который сумел выбраться и рассказать правоохранителям, что их группу в пустыне остановили вооруженные до зубов люди и, погрузив на три пикапа, увезли в неизвестном направлении. Ребенка, по его словам, бросили из-за его малого возраста, и ему посчастливилось добраться до ближайшего жилья.

– Контрабандистам наплевать на мигрантов. Во многих случаях они просто бросают их посреди пустыни, а летом или зимой несколько часов без надлежащего снаряжения могут убить вас, – рассказал изданию The Daily Beast один из мексиканских пограничников.

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Об инциденте сообщило издание «Американские военные новости» (подробнее)