Режиссер сериала «Чики» снимает сериал для Netflix с Сашей Петровым. Сценарий очень напоминает историю Михаила Ефремова

В главной роли нового фильма — Саша Петров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кинокомпания «Водород» получила крупный заказ от Netflix на съемки сериала. Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Сергей Муругов. В главной роли — Саша Петров.

Сериал «расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий» Фото: кадр из фильма

Сериал «расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий» после совершения преступления, сообщает пресс-служба американского стримингового сервиса.

В центре сюжета — герой, который ставит спектакль в колонии. Фото: кадр из фильма.

В центре сюжета — герой, который ставит спектакль в колонии. Похожее было в фильме «Комедия строго режима» с Виктором Сухоруковым. А еще в судьбе Михаила Ефремова, попавшего в трагическое ДТП на Смоленском площади в Москве летом 2020 года. Теперь в белгородской колонии актер занялся режиссурой: снял собственную 16-летнюю дочь Веру в семиминутной короткометражке «Евангелие от Федора» по мотивам произведений Достоевского (девочка читала монолог Сони Мармеладовой) и победил с этой работой в номинации «Лучший монтаж» на Всероссийском конкурсе-акции «Преступление и наказание». Кроме того, Ефремов собирался ставить и спектакль с арестантами.

Эдуард Оганесян подчеркивает, что «история наполнена самоиронией». Фото: Instagram.com

Новый проект Netflix с рабочим названием «Петля» снимают в жанре психологической драмы, однако Эдуард Оганесян подчеркивает, что «история наполнена самоиронией».

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