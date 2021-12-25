Врач вынес вердикт Надежде Кадышевой

Надежда Кадышева выступает на эстраде более 40 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежда Кадышева выступает на эстраде более 40 лет. Вокалистка за эти годы исполнила немало хитов. Вот уже много лет артистка появляется на публике в роскошных образах, которые верные поклонники нарекли "царскими". Платья в пол, расшитые камнями, пышные парики с начесом, обилие украшений и яркий макияж давно стали визитной карточкой звезды. А еще Надежда Никитична приняла решение стареть красиво. Она категорически отказывается ложиться под нож хирурга и что-либо меня в своей внешности. За это фанаты еще сильнее любят своего кумира. Однако врачи бьют тревогу.

Надежда Кадышева в последнее время редко выходит в свет. Но уж если и появляется на публике, то каждый раз производит фурор. Сейчас артистка изменилась до неузнаваемости.

"Надежда Кадышева представляет собой тот уникальный случай на нашей эстраде, когда женщина выбирает естественное старение", - цитирует Собеседник.Ru пластического хирурга Мадину Байрамукову. По словам специалиста, она с уважением относится к решению знаменитости.

Однако поспешила ее предупредить: "В случае Кадышевой нужно начать с аппаратной косметологии, чтобы привести в порядок кожу, уплотнить ее, сократить кожный лоскут, избавиться от мелких морщин. Если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки".

Рассказала врач и о проблемных зонах у певицы. "Кадышевой требуется блефаропластика. Потому как грыжи на нижних веках видны даже под слоем грима. Если Надежда Никитична отказывается от пластики, то, конечно, можно провести армирование лица на основе гиалуроновой кислоты, «прошить» морщины", - вынесла медик вердикт.

Впрочем, сама Кадышева советы врачей и слышать не хочет. Своим внешним видом она полностью довольна. А уж ее и супруг Александр Костюк от любимой женщины без ума. "Александр Григорьевич любуется мною каждый день, с раннего утра и до позднего вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!»", - делилась исполнительница.