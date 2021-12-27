Запретный Париж, новый аргумент антиваксеров, борьба с вундерфатером, унитазы с турбийоном, Киркоров и иконоборцы

Кристина Ламбрехт понимает - положение обязывает ее быть безжалостной Брунгильдой. Фото: REUTERS

Новая военная министерша ФРГ Кристина Ламбрехт понимает, что положение обязывает ее быть безжалостной Брунгильдой. Вследствие чего она огласила программу борьбы: "В настоящее время мы должны нацеливаться на Путина и его окружение. Те, кто виноват в агрессии, должны будут почувствовать личные последствия, например, что они больше не смогут ходить по магазинам на Елисейских полях в Париже".

Вообще-то ценители парижской торговли ходят не столько по Елисейским полям – там невысокий класс, – сколько пасутся на авеню Монтень или Фобур Сент-Оноре. Так что фрау Ламбрехт неопытна не только в военном тактике, но и в модной торговле, хотя это дело наживное – были бы деньги.

Но сам же германский удар по агрессору будет сокрушителен. Представьте: военный министр Шойгу и начальник его генштаба генерал-аншеф Герасимов только соберутся в Париж, чтобы приехать оттуда

"С запасом фраков и жилетов,

Шляп, вееров, плащей, корсетов,

Булавок, запонок, лорнетов,

Цветных платков, чулков à jour и т. д.",

Как столкнутся со строгим запретом. А если фраков, жилетов, плащей и лорнетов лишили - в чем смысл воевать?

Да и Париж уже не тот. Жена французского президента, почтенная 68-летняя старица Брижитт Макрон намерена судиться с конспирологами-антиваксерами, утверждающими, что она…трансгендер. Это, наверное, первый случай во французской и даже в европейской истории, когда про владетельную особу несут подобное. Например, про Марию-Антуанетту тоже рассказывали такое, что даже слушать было болезненно, но до утверждения, что ненавистная австриячка к тому же еще и женомуж, даже самые неистовые революционеры не доходили.

Впрочем на прогрессивном Западе есть министры, генералы, спортсмены, которые не только не смущаются званием гермафродита, но, напротив, им гордятся, и ни с кем не намерены по этому поводу судиться. Елисейскому дворцу давно пора взять пример с заокеанского царства свободы, где "все смешалось в доме Облонских".

Хотя и не только за океаном все смешалось. Вундерфатер и претендент на звание матери-героини Е. В. Тепляков весь семестр навещал факультет психологии МГУ ровно с повальным обыском – курируя процесс обучения своей 9-летней дочери Алисы и фиксируя случаи "беспрецедентной травли ее со стороны факультета".

Напряжение росло, и когда малолетняя Алиса завалила экзамен по введению в психологию, отец вступил в мордобой с профессорско-преподавательским составом. До приезда милиции его с трудом заперли в аудитории, а сами преподаватели, опасаясь, что разбушевавшийся вундерфатер выломает дверь и вырвется, эвакуировались через потайной ход.

Судьба данного конкретного факультета, конечно, безрадостна. Е. В. Тепляков вцепился в психфак мертвой хваткой и в покое его не оставит. Подобные ему люди крайне настырны.

Но дело еще тревожнее. Потомство чудотворца-исполина весьма многочисленно – кроме Алисы, Тепляков родил Хеймдалля, Лею, Терру, Айлунга, Фейлунга и Тезея. Причем ко всем он применил свою новаторскую педагогику, и скоро Хеймдалль и пр. также будут получать высшее образование. Кто-из малолеток видимо поступит в Высшую Школу КГБ, кто-то в НИУ-ВШЭ, кто-то в Ветеринарную академию, кто-то в МГИМО, и везде властный отец потребует учить их по индивидуальной программе и под его личным надзором, грозя в противном случае зуботычинами.

Хотя бывает, что и ВУЗовское руководство весьма небезгрешно. Ректора Казанского университета (где в давние времена учился Владимир Ильич Ленин, а теперь вот что происходит) Гафурова взяли под стражу, обвинив в том, что он заказывал убийства. До сих пор единственный случай в этом роде был с кратковременным ректором РГГУ Л. Б. Невзлиным. Деятель ЮКОСа был обвинен в ренессансных злодействах, после чего спешно бежал на реку Иордан, откуда выдачи нет, Гафуров же не успел.

Более традиционное – и, кстати, не столь зловещее – увлечение ВУЗовского начальства есть тяга к изящной жизни. Ректор Смоленского государственного университета спорта Г. Н. Грець был заподозрен в хищении у ВУЗа полутора миллионов рублей. Сумма – если вспомнить аппетиты иных хищников – откровенно невелика, но рачительный ректор сумел потратить ее с пользой. В загородном доме Греца – прямо как в баварских замках короля Людвига II – агенты областного ФСБ обнаружили: шапку Мономаха, биде и унитазы, отделанные под золото, мечи и шпаги, чучела животных и пр. В дворцовом парке обнаружены беседки, ландшафтные скульптуры и карета.

Видя такую неслыханную роскошь – и за такие умеренные деньги, -- пораженные сотрудники ФСБ и Минобра восклицали: "Хай йому Грець!". Особенное впечатление произвела на них позлащенная сантехника. Впрочем, похоже, биде и унитазы исполняют ту же функцию, что и наручные часы фирмы "Брегет" – "Без биде и брегета не покажешься в свете". Возможно, и унитазы были с турбийоном.

Но блеск и роскошь наблюдаются и в столице. Подражающий смоленскому физкультурнику народный артист РФ Ф. Б. Киркоров появился на людях в пиджаке, украшенном стразами и образами святых. Клирики РПЦ увидели в том пример дурновкусия, однако мрачных иконоборцев поставила на место пресс-секретарша Филиппа Бедросовича т. Успенская. Она указала, что риза народного артиста выполнена дизайнерами Dolce & Gabbana -- "Это мода, это кутюр".

Раз Дольче & Кутюр, крыть было нечем, - и устыженные иконоборцы удалились.