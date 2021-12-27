Яна Рудковская посоветовала нищим россиянам ради достижения успеха есть с тарелок за 14 тысяч рублей

Рассекречено содержание марафона Яны Рудковской, ценник на который достигал полумиллиона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Инфоцыганские" марафоны, о которых уже не раз писал сайт kp.ru, захватили умы и кошельки пользователей соцсетей. При этом курсы по мотивации, исполнению желаний и достижению личностного роста зачастую проводят вовсе не психологи и бизнес-тренеры, а знаменитости: у них огромная аудитория, которую можно монетизировать. Однако, можно ли применить такие знания на практике - большой вопрос...

Так, содержание марафона Яны Рудковской, ценник на который варьировался от 5000 до 500 тысяч рублей, на днях рассекретила блогер Катя Конасова, которая давно объявила войну "инфоцыганам". Конасова купила курс и рассказала, чему за деньги учит Рудковская своих поклонников.

УРОК ПО ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ ОТ ЯНЫ

Рудковская рекомендует покупателям марафона традиционный прием: поставить цель, конкретизировать по сроку, времени и реалистичности; поверить, что Яна верит в тебя.

УРОК ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА

Евгений Плющенко рекомендует приседать, скакать и перекатываться с пятки на носочек - и все это в хорошем настроении и с толковыми советами: "Мягко прорабатываем коленочки, суставчики. Делаем "восьмерку" бедрами. И в другую сторону - бедрышки работают внутрь. Друзья, я вам рекомендую заниматься спортом. Движение - это жизнь! Если мы сядем и будем и будем смотреть телевизор, а еще употреблять алкоголь и неправильно питаться, это путь в никуда".

УРОК ОТ ДИЕТОЛОГА

Эксперт советует провести разгрузочный день... на сигаретах, точнее на "аюрведическом ингаляторе". В составе - базилик, куркума, гвоздика, солодка, тмин, корица. По словам диетолога, это здоровая альтернатива сигаретам и кальяну. Такие сигареты якобы помогают концентрации ума, профилактике бронхо-легочных расстройств.

ЗАВТРАК ОТ ЯНЫ РУДКОВСКОЙ

Яна рекомендует подавать завтрак на тарелках известного бренда. Состав завтрака - яйцо-глазунья, огурчики, фрукты. "Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат", - уверяет Рудковская, демонстрируя столовые приборы по цене 10-14 тысяч рублей.

СОВЕТЫ РУДКОВСКОЙ

"Если вы работаете с утра о вечера и получаете меньше, чем блогер, то виноват не блогер. И виноват не наш президент. Виноваты только вы сами. Почему у нас все время виноваты правительство или Яна Рудковская, которая зарабатывает больше, чем другие? Начните, попробуйте, придумайте. Я бью всегда европейские рекорды, есть цель побить мировые рекорды. Я лидер: чемпионка юга России по боулингу, имею один из лучших плейлистов для дискотек. Я всегда себя считала просто хорошим человеком: симпатичным, добрым, обаятельным. Ушла с одним чемоданом без копейки денег и поднялась".

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

1. "Пусть дети подходят к вам, а не наоборот".

2. "Катайте девочек по часовой стрелке, а мальчиков - против".

3. "Конфликты между мужьями и детьми порождают жены".

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После окончания курса Яна Рудковская сразу же позвала покупателей на второй марафон: "Конечно, второй марафон будет. Мы чувствуем настроения, мы чувствуем, что его хотят, что его его ждут. Если вы хотите продолжения банкета, то мы вас ждем. Это не для того, чтобы заработать какие-то деньги - это был просто приятный бонус. Я супер, вы супер, они супер, мы все супер - увидимся на новом марафоне.