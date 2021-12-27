Российский лайнер МС-21 совершил первый полет с «импортозамещенным» крылом: что это за самолет и чем он лучше «Боинга» и «Эйрбаса»

Эксперты назвали преимущества новейшего российского самолета МС-21 перед зарубежными аналогами Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЫСТРЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

- Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме, - отчитался летчик-испытатель Роман Таскаев об уникальном полете, который состоялся 25 января. В тот день с аэродрома Иркутского авиазавода впервые поднялся в воздух новейший российский лайнер МС-21-300, крыло которого сделано из композитных материалов отечественного производства. Эксперты называют это настоящим прорывом в авиастроении.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») - наш ответ массовым моделям западных лайнеров, который должен составить им конкуренцию. Основные аналоги нового судна известны: это Airbus A321 и Boeing 737-800.

- При проектировании этого самолета изначально задумывалось, что крыло будет из композиционных материалов. Иными словами, это пластик, но модифицированный, с определенными «добавками». У композитного крыла высокая прочность, и при этом оно легкое. Это дает серьезную экономию в весе, что очень важно для авиации: например, можно потратить меньше топлива или взять на борт больше груза, - объясняет kp.ru Александр Фридлянд, директор научного центра Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации.

Свой первый полет МС-21-300 совершил еще весной 2017 года - на крыльях из американских композитов. Их бы и дальше закупали за рубежом, но в 2018 году США ввели очередные санкции. Россия больше не смогла ввозить импортные материалы для композитных элементов крыла.

- Ориентация изначально была на иностранные технологии. Из-за санкций российской промышленности пришлось осваивать выпуск собственных композиционных материалов, - говорит Александр Фридлянд.

На создание отечественных материалов для производства композитного крыла правительство выделило 4,4 млрд рублей. И вот в субботу мы увидели результат этой работы.

- Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% - это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов (у Airbus A320 их 20%, - Ред.). Применение композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения, - прокомментировал успешный полет МС-21 Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», которая участвовала в разработке российских композитов.

У МС-21 есть и другие преимущества перед конкурентами – по крайней мере, если судить по характеристикам опытного образца. Например, у него чуть выше скорость. Немаловажный фактор - цена: новый МС-21-300 оценивают в $96,4 млн, тогда как Airbus A320-А321 стоит $101 млн, а Boeing 737-800 - $106 млн. Кроме того, у российского самолета более высокая максимальная коммерческая нагрузка (общий вес пассажиров и груза) – 22,6 тонн, тогда как у конкурентов на 10% меньше.

«ТАКОЙ САМОЛЕТ ОЧЕНЬ НУЖЕН РЫНКУ»

Что дальше? Как сообщает Минпромторг, в 2022 году планируется начать поставки МС-21 российским авиакомпаниям. «Аэрофлот» уже заключил контракт на 50 новых лайнеров. А 27 декабря премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит больше 61 млрд рублей на работы над этим самолетом.

- Когда МС-21 поступит в серийное производство, это будет следующий серьезный шаг вперед для нашего авиастроения. Потому что рынок у нас немаленький, а такой тип самолетов очень востребован. Это касается и дальности полета, и вместимости. Ведь среднемагистральные пассажирские самолеты на 150-180 кресел могут летать на линиях и со средней, и с высокой интенсивностью пассажиропотока; и на столичных, и на региональных маршрутах, причем достаточно экономично, - констатирует Александр Фридлянд.

К слову, новым самолетом интересуются не только российские перевозчики. Есть предварительные договоренности о поставках и с иностранными авиакомпаниями - перуанскими, азербайджанскими, египетскими. Впрочем, продажа на экспорт - вопрос не самого ближайшего будущего.

- Новичку для начала нужно зарекомендовать себя, - говорит Александр Фридлянд. - Если он сумеет показать преимущества перед существующими аналогами, его будут покупать и за рубежом.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) МС-21-300

Длина: 42,3 м

Размах крыла: 35,9 м

Высота: 11,5 м

Ширина фюзеляжа: 4,06 м

Ширина салона: 3,81 м

Число пассажирских мест: от 163 до 211

Максимальная дальность полета: 6000 км

Максимальная крейсерская скорость: 870 км/ч