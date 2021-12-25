Видео первого полета новейшего российского самолета МС-21-300 опубликовал «Ростех»

«Ростех» опубликовал видео первого полета новейшего российского самолета МС-21-300 Фото: «Ростех»

Российская госкорпорация «Ростех» опубликовала видео первого полета новейшего самолета МС-21-300.

На кадрах видно, как авиасудно взлетает, пролетает над аэродром и затем садится.

В Минпромторге отмечали процесс программы МС-21, «несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», похвалив прогресс авиационной промышленности в России. Кроме того, в ведомстве поблагодарили государство за «беспрецедентную поддержку».

В «Ростехе» уточняли, что крыло самолета изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив условную цель. Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В Ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.