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Происшествия27 декабря 2021 16:10

Погибший основатель запрещенного проекта "Спутник и Погром" Егор Просвирин мог находиться под воздействием наркотиков

Следователи выясняют обстоятельства смерти известного журналиста
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Следователи выясняют обстоятельства смерти известного журналиста

Следователи выясняют обстоятельства смерти известного журналиста

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сотрудники Следственного комитета России расследуют гибель человека на Тверском бульваре в центре Москвы. На проезжую часть у ресторана "Армения" выпал из окна абсолютно голый публицист Егор Просвирнин.

По словам очевидцев сначала в окно что-то кричал мужчина. Потом на тротуар упал нож, а следом с криками выпал человек. Он разбился на проезжей части бульвара.

- Просвирнин выпал из окна квартиры, которую снимал с женой. Она была в этот момент дома. Сначала она успокоила супруга, но потом с ним что-то стало происходить странное. Он стал с кем-то воевать в квартире, потом бросил в окно нож, а затем и сам сорвался с подоконника с газовым баллончиком в руках, - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

По предварительным данным в крови погибшего обнаружены сильнодействующие наркотики.

Егор Просвирнин называл себя в сети себя Егором Погромом. Больше известен специалистам, как создатель запрещенного за национализм и экстремизм интернет-ресурса "Спутник и погром". Летом 2017-го года "Спутник и погром" оказался в списке других интернет-ресурсов националистического толка и был заблокирован по требованию Генпрокуратуры России. Также его запретили на территории Беларуси.

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