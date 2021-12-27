Погибший основатель запрещенного проекта "Спутник и Погром" Егор Просвирин мог находиться под воздействием наркотиков

Следователи выясняют обстоятельства смерти известного журналиста Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сотрудники Следственного комитета России расследуют гибель человека на Тверском бульваре в центре Москвы. На проезжую часть у ресторана "Армения" выпал из окна абсолютно голый публицист Егор Просвирнин.

По словам очевидцев сначала в окно что-то кричал мужчина. Потом на тротуар упал нож, а следом с криками выпал человек. Он разбился на проезжей части бульвара.

- Просвирнин выпал из окна квартиры, которую снимал с женой. Она была в этот момент дома. Сначала она успокоила супруга, но потом с ним что-то стало происходить странное. Он стал с кем-то воевать в квартире, потом бросил в окно нож, а затем и сам сорвался с подоконника с газовым баллончиком в руках, - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

По предварительным данным в крови погибшего обнаружены сильнодействующие наркотики.

Егор Просвирнин называл себя в сети себя Егором Погромом. Больше известен специалистам, как создатель запрещенного за национализм и экстремизм интернет-ресурса "Спутник и погром". Летом 2017-го года "Спутник и погром" оказался в списке других интернет-ресурсов националистического толка и был заблокирован по требованию Генпрокуратуры России. Также его запретили на территории Беларуси.

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